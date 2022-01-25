Даниэль Коллинс – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся четвертьфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
За третью путевку в полуфинал сразятся американка Даниэль Коллинс (№30 WTA) и француженка Ализе Корне (№61 WTA). Матч пройдет первым запуском на Rod Laver Arena и начнется в 02:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Иги Свёнтек из Польши (№9 WTA) или Кайи Канепи из Эстонии (№115 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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