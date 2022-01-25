Australian Open. Крейчикова проиграла Мэдисон Киз в 1/4 финала

Барбора Крейчикова, занимающая четвертую строчку в рейтинге WTA, завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке 1/4 финала 26-летняя чешская теннисистка в двух сетах проиграла американке Мэдисон Киз (№51 WTA).
Australian Open. 1/4 финала
Барбора Крейчикова (Чехия) – Мэдисон Киз (США) – 3:6, 2:6
В следующем раунде Мэдисон Киз сразится против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии или Джессики Пегулы из США (№21 WTA).
Источник — Sport.ua
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