Australian Open. Стала известна первая пара полуфиналисток

Эшли Барти вышла на Мэдисон Киз

  • 25.01.2022 11:55
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Australian Open. Стала известна первая пара полуфиналисток
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эшли Барти

Стала известна первая пара полуфиналисток Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/4 финала первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии без проблем в двух сетах разобралась с американкой Джессикой Пегулой (№21 WTA).

Australian Open. 1/4 финала
Эшли Барти (Австралия) – Джессика Пегула (США) – 6:2, 6:0

Соперницей Барти по полуфиналу будет другая американка Мэдисон Киз (№51 WTA), которая оставила за бортом турнира четвертую ракетку мира Барбору Крейчикову.

Источник — Sport.ua

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