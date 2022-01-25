Australian Open. Стала известна первая пара полуфиналисток

Стала известна первая пара полуфиналисток Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В 1/4 финала первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии без проблем в двух сетах разобралась с американкой Джессикой Пегулой (№21 WTA).

Australian Open. 1/4 финала

Эшли Барти (Австралия) – Джессика Пегула (США) – 6:2, 6:0

Соперницей Барти по полуфиналу будет другая американка Мэдисон Киз (№51 WTA), которая оставила за бортом турнира четвертую ракетку мира Барбору Крейчикову.