Australian Open. Стала известна первая пара полуфиналисток

Стала известна первая пара полуфиналисток Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В 1/4 финала первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии без проблем в двух сетах разобралась с американкой Джессикой Пегулой (№21 WTA).
Australian Open. 1/4 финала
Эшли Барти (Австралия) – Джессика Пегула (США) – 6:2, 6:0
Соперницей Барти по полуфиналу будет другая американка Мэдисон Киз (№51 WTA), которая оставила за бортом турнира четвертую ракетку мира Барбору Крейчикову.
Источник — Sport.ua
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