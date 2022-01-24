Источник: Динамо оштрафует венесуэльского форварда Рамиреса

Киевское «Динамо» оштрафует 23-летнего венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Рамирес отсутствует на учебно-тренировочных сборах бело-синих в Испании. Он остался в расположении сборной Венесуэлы готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022.

Игорь Цыганык: «Сборную Венесуэлы возглавил Хосе Пекерман. И Рамирес очень хочет там стать игроком основы. Он не согласился приехать в Киеве, а остался в сборной. «Динамо» будет действовать согласно контракта, и за такое поведение Рамирес будет оштрафован достаточно серьезно».

Напомним, Эрик Рамирес был куплен «Динамо» в июле 2021 года у «Дунайcкой Cтреды» за 1,75 млн евро. Подписав контракт на 5 лет, он провел за команду 7 матчей и забил 1 гол за полгода, если учитывать все турниры.