Источник: Динамо оштрафует венесуэльского форварда Рамиреса

Игорь Цыганык сообщил подробности по поводу игрока сборной Венесуэлы

  • 24.01.2022 22:14
  • 3576 просмотров
  • 3 комментария
Источник: Динамо оштрафует венесуэльского форварда Рамиреса
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Киевское «Динамо» оштрафует 23-летнего венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Рамирес отсутствует на учебно-тренировочных сборах бело-синих в Испании. Он остался в расположении сборной Венесуэлы готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022.

Игорь Цыганык: «Сборную Венесуэлы возглавил Хосе Пекерман. И Рамирес очень хочет там стать игроком основы. Он не согласился приехать в Киеве, а остался в сборной. «Динамо» будет действовать согласно контракта, и за такое поведение Рамирес будет оштрафован достаточно серьезно».

Напомним, Эрик Рамирес был куплен «Динамо» в июле 2021 года у «Дунайcкой Cтреды» за 1,75 млн евро. Подписав контракт на 5 лет, он провел за команду 7 матчей и забил 1 гол за полгода, если учитывать все турниры.

Источник — Циганик LIVE

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lion
    Lion, 24.01.2022 23:07
    +1
    А сумму штрафа тоже цыганык будет называть....
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    umnuy2
    umnuy2, 24.01.2022 23:33
    0
    2 лимона за это недоразумение...
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.01.2022 22:36
    -1
    Ох уж эти контракты
    И клуб и Рамиреса можно понять. На месте Суркиса я бы отпустил его в сборную
    Но я не на месте Суркиса
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