ВИДЕО. Эрик Рамирес забил гол за Динамо в своем дебютном матче

Венесуэльский форвард оформил гол+пас в матче 1-го тура УПЛ против «Миная»

  • 11.08.2021 20:57
  • 3479 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Эрик Рамирес забил гол за Динамо в своем дебютном матче
© ФК Динамо Киев

В среду, 11 августа, проходит перенесенный поединок 1-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» принимает «Минай». Поединок проходит в Киеве на НСК «Олимпийский» с 19:30.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Минай».

Эрик Рамирес забил гол за «Динамо» в своем дебютном матче. Венесуэльский форвард оформил гол+пас.

ГОЛ! 2:0. Эрик Рамирес, 45+1 мин.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Анат Ващ
    online
      Анат Ващ, 11.08.2021 21:52
    0
    Справді, шикардос, педріньї
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