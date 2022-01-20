Источник: киевское Динамо готово продать венесуэльского форварда

Киевское «Динамо» готово продать венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Рамирес отсутствует на учебно-тренировочных сборах бело-синих в Турции. Он остался в расположении сборной Венесуэлы готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022.

Источник сообщает: «Эрик Рамирес не отправился на первый сбор с командой и находится в тренировочном лагере сборной Венесуэлы. Последствия такого личного решения футболиста увидим в ближайшее время. Луческу молча согласился и не настаивал. Учитывая осенние бесконечные перелеты Киев – Каракас – Киев, количество игровых минут Эрика в первом круге – можете сами делать выводы, насколько нужен теперь футболист Рамирес тренеру Луческу. И нужен ли. По венесуэльцу «Динамо» открыто к предложениям уже этой зимой».

Напомним, Эрик Рамирес был куплен «Динамо» в июле 2021 года у «Дунайcкой Cтреды» за 1,75 млн евро. Подписав контракт на 5 лет, он провел за команду 7 матчей и забил 1 гол за полгода, если учитывать все турниры.

Имея в наличии форвардов Владислава Кулача, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса, наставник бело-синих Мирча Луческу осенью использовал Дениса Гармаша в качестве основного центрфорварда.