Источник: киевское Динамо готово продать венесуэльского форварда

Нападающий Эрик Рамирес вскоре может покинуть киевскую команду

  • 20.01.2022 06:59
  • 3373 просмотра
  • 15 комментариев
Источник: киевское Динамо готово продать венесуэльского форварда
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

Киевское «Динамо» готово продать венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, информирует Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Рамирес отсутствует на учебно-тренировочных сборах бело-синих в Турции. Он остался в расположении сборной Венесуэлы готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022.

Источник сообщает: «Эрик Рамирес не отправился на первый сбор с командой и находится в тренировочном лагере сборной Венесуэлы. Последствия такого личного решения футболиста увидим в ближайшее время. Луческу молча согласился и не настаивал. Учитывая осенние бесконечные перелеты Киев – Каракас – Киев, количество игровых минут Эрика в первом круге – можете сами делать выводы, насколько нужен теперь футболист Рамирес тренеру Луческу. И нужен ли. По венесуэльцу «Динамо» открыто к предложениям уже этой зимой».

Напомним, Эрик Рамирес был куплен «Динамо» в июле 2021 года у «Дунайcкой Cтреды» за 1,75 млн евро. Подписав контракт на 5 лет, он провел за команду 7 матчей и забил 1 гол за полгода, если учитывать все турниры.

Имея в наличии форвардов Владислава Кулача, Илью Шкурина и Эрика Рамиреса, наставник бело-синих Мирча Луческу осенью использовал Дениса Гармаша в качестве основного центрфорварда.

Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    xvalenok02
    xvalenok02, 20.01.2022 08:06
    +2
    L.F.C., 20.01.2022 08:03
    продОвай валенок если у тебя 2 класса вечерней прихожанской школы то это лишь твои проблемы - а зная что тебе за 60 это стыд и позор
    Судя по твоей писанине у тебя в залупинске, где ты живёшь, вообще никогда никакой школы не было.
    Ссылка
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 20.01.2022 08:18
    +1
    OnlyKharkov, 20.01.2022 07:59
    Имея в наличии форвардов Владислава Кулача, Илью Шкурина Кстати давно новостей нет по Супряге и Серии А
    Да, вот истинное лицо Динамиков, только что колол глаза одному что тот ошибку сделал, а сам буквы глотает. Но ему же можно, а другим нельзя. "-ОПРАЦИЮ")))
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 20.01.2022 08:02
    +1
    L.F.C., 20.01.2022 07:58
    продОвать я понимаю что ты с какой-то терновки но зачем так себя позорить еще больше?
    В чем позор?
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 20.01.2022 07:59
    +1
    Имея в наличии форвардов Владислава Кулача, Илью Шкурина Кстати давно новостей нет по Супряге и Серии А
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 20.01.2022 07:44
    +1
    xvalenok02, 20.01.2022 07:32
    Зачем его покупали?
    Зачем продовать если нападающих в команде не хватает?
    Нападаючих там повна кошолка. Тільки вони нападають, але не забивають
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 20.01.2022 08:03
    0
    L.F.C., 20.01.2022 08:01
    Кулач перенес опрацию на сердце:

    "Врачи проморгали: новичку Динамо пришлось оперировать сердце
    5 сентября 2021, 21:52"

    Шкурина брали в аренду - хотя загадка зачем? Походу его вернули туда откуда взяли. Ну а Супряга - наверное звезду поймал рано и аппетиты сурка сгнобят его на лавке окончательно.
    Ну ты же понимаешь что это все не уровень Киевского Динамо
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 20.01.2022 07:47
    0
    Просто бананы подорожали,Суркису нечем зарплату давать.
    Ссылка
    Alina56565
    Alina56565, 20.01.2022 07:37
    0
    За 50000 грн? Оголосити хто ініціював трансфер і звільнити його. Долбодятли...
    Ссылка
    AK.228
    AK.228, 20.01.2022 07:35
    0
    Бред какой то... Провальный трансфер
    Ссылка
    xvalenok02
    xvalenok02, 20.01.2022 07:32
    0
    Зачем его покупали?
    Зачем продовать если нападающих в команде не хватает?
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 20.01.2022 08:19
    -1
    xvalenok02, 20.01.2022 08:06
    Судя по твоей писанине у тебя в залупинске, где ты живёшь, вообще никогда никакой школы не было.
    🤦🤦🤦🤦
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 20.01.2022 07:37 (изменен)
    -1
    А ще ж є супер-мега-бомбардири Бєсєдін та Супряга
    Навряд чи цього Раміреса хтось купить після Динамо. Хай відпускають вільним агентом. Так хоч зарплатну відомість зекономлять.
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 20.01.2022 08:03
    -2
    xvalenok02, 20.01.2022 08:02
    В чем позор?
    продОвай валенок если у тебя 2 класса вечерней прихожанской школы то это лишь твои проблемы - а зная что тебе за 60 это стыд и позор
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 20.01.2022 08:01 (изменен)
    -2
    OnlyKharkov, 20.01.2022 07:59
    Имея в наличии форвардов Владислава Кулача, Илью Шкурина Кстати давно новостей нет по Супряге и Серии А
    Кулач перенес опрацию на сердце:

    "Врачи проморгали: новичку Динамо пришлось оперировать сердце
    5 сентября 2021, 21:52"

    Шкурина брали в аренду - хотя загадка зачем? Походу его вернули туда откуда взяли. Ну а Супряга - наверное звезду поймал рано и аппетиты сурка сгнобят его на лавке окончательно.
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 20.01.2022 07:58
    -3
    xvalenok02, 20.01.2022 07:32
    Зачем его покупали?
    Зачем продовать если нападающих в команде не хватает?
    продОвать я понимаю что ты с какой-то терновки но зачем так себя позорить еще больше?
    Ссылка
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