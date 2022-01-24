Халеп прокомментировала неожиданное поражение в матче с Корне

Француженка впервые в карьере прошла в четвертьфинал турнира Grand Slam

  • 24.01.2022 15:39
  • 718 просмотров
  • 2 комментария
Халеп прокомментировала неожиданное поражение в матче с Корне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ализе Корне и Симона Халеп

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала неожиданное поражения от француженки Ализе Корне в 1/8 финала Australian Open.
 
«Травмы у меня нет, и это хорошо. Но в первом сете меня сломала жара – меня тошнило, голова кружилась. Играть было очень сложно, я оказалась к этому не готова. Ализе была чуть сильнее и поэтому победила.
 
Я не скажу об Ализе ни одного плохого слова, потому что она мне очень нравится. Мне нравится то, как она борется. Она заслуживает то, что с ней сейчас происходит. Она очень много работает, и я желаю ей удачи. Очень хочу, чтобы она исполнила свою мечту», – сказала Халеп.
 
Отметим, что для 32-летней Корне это была шестая попытка пробиться в четвертьфинал ТБШ в карьере. Ранее она ни разу не заходила в восьмерку лучших на мейджорах.

Источник — WTA Insider

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    captain2009
    captain2009, 24.01.2022 15:54
    +5
    Сімона, коментар, звичайно, достойний, але ж визнай, що Корне тебе загоняла комбінаціями вкорочений -> свічка - найкращою зброєю проти таких захисниць-бігунків, як ти та Світоліна. Але на спеці довго не побігаєш, тому й було так важко.
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 24.01.2022 16:42 (изменен)
    +3
    Корне ще й Мугурузу в 2 сетах пройшла. Чудово підготувалась до турніру як і естонка Кайя Канепі. Молодці, одній 32, іншій 36 - а в такій формі. Браво. Приклад професіоналізму.
    -
    Халеп фізично програла. В кінці 3-го сету важко їй було. 2 матчболи відіграла, але не вистачило. Халеп - це боєць та стабільний клас за будь-яких умов.
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