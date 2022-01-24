Халеп прокомментировала неожиданное поражение в матче с Корне

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала неожиданное поражения от француженки Ализе Корне в 1/8 финала Australian Open.



«Травмы у меня нет, и это хорошо. Но в первом сете меня сломала жара – меня тошнило, голова кружилась. Играть было очень сложно, я оказалась к этому не готова. Ализе была чуть сильнее и поэтому победила.



Я не скажу об Ализе ни одного плохого слова, потому что она мне очень нравится. Мне нравится то, как она борется. Она заслуживает то, что с ней сейчас происходит. Она очень много работает, и я желаю ей удачи. Очень хочу, чтобы она исполнила свою мечту», – сказала Халеп.



Отметим, что для 32-летней Корне это была шестая попытка пробиться в четвертьфинал ТБШ в карьере. Ранее она ни разу не заходила в восьмерку лучших на мейджорах.