Халеп прокомментировала неожиданное поражение в матче с Корне

Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала неожиданное поражения от француженки Ализе Корне в 1/8 финала Australian Open.
«Травмы у меня нет, и это хорошо. Но в первом сете меня сломала жара – меня тошнило, голова кружилась. Играть было очень сложно, я оказалась к этому не готова. Ализе была чуть сильнее и поэтому победила.
Я не скажу об Ализе ни одного плохого слова, потому что она мне очень нравится. Мне нравится то, как она борется. Она заслуживает то, что с ней сейчас происходит. Она очень много работает, и я желаю ей удачи. Очень хочу, чтобы она исполнила свою мечту», – сказала Халеп.
Отметим, что для 32-летней Корне это была шестая попытка пробиться в четвертьфинал ТБШ в карьере. Ранее она ни разу не заходила в восьмерку лучших на мейджорах.
Источник — WTA Insider
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Халеп фізично програла. В кінці 3-го сету важко їй було. 2 матчболи відіграла, але не вистачило. Халеп - це боєць та стабільний клас за будь-яких умов.
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