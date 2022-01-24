Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала

В нижней части турнирной сетки есть неожиданные результаты

  • 24.01.2022 15:03
  • 891 просмотр
  • 3 комментария
Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В воскресенье и в понедельник состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.
 
Сегодня играла нижняя половина сетки, в которой и до этого было много неожиданных исходов.
 
Даниэль Коллинс обыграла бельгийку Элизу Мертенс и стала третьей американкой, которая вошла в топ-8 на турнире. Сразится она с 32-летней француженкой Ализе Корне, неожиданно остановившей румынку Симону Халеп.
 
Полька Ига Свёнтек проиграла первый сет на турнире, но все же разобралась с еще одной румынкой Сораной Кырстей. Ожидаемо не смогла дойти до финальных стадий вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая тяжело входит в сезон. Обыграла ее 36-летняя эстонка Кайа Канепи, который таким образом оформила выходы в четвертьфиналы всех турниров Grand Slam. Впервые она доходила до подобных стадий ТБШ еще 14 лет назад. 

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

 Даниэль Коллинс [27] –  Элиза Мертенс [19] – 4:6, 6:4, 6:4
 Ализе Корне –  Симона Халеп [14] – 6:4, 3:6, 6:4

 Ига Свёнтек [7] –  Сорана Кырстя – 5:7, 6:3, 6:3
 Кайя Канепи –  Арина Соболенко [2] – 5:7, 6:2, 7:6(7)

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Джессика Пегула [21]
 Барбора Крейчикова [4] –  Мэдисон Киз

Нижняя часть сетки

 Даниэль Коллинс [27] –  Ализе Корне
 Ига Свёнтек [7] –  Кайя Канепи

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Sashamar
    online
    Sashamar, 24.01.2022 15:28
    +1
    Якби сьогодні ще й Іга програла, це було б по приколу. От те, що додому пішли Халеп і Соболенко (ну не люблю я їх) - "это просто праздник какой-то" (С) 
    І як не зняти капелюха перед Корне, яка досягла чвертьфіналу з 63 (!) спроби і перед Канепі, яка довела, що чвертьфінал Шолому можливий в будь-якому віці, навіть якщо твоє прізвище не Вільямс. 
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 24.01.2022 15:16 (изменен)
    0
    Арина, весь турнир мучилась вот до мучилась, а хотя была и тут близка отыграться, но было бы очень обидно за Кайю она на эту победу заслужила, теперь читается финал Эшли-Ига, но это женский теннис, не удивлюсь, если и Эшли вылетит, а Ига тем более!
    Ссылка
    SolidQ
    SolidQ, 24.01.2022 15:31
    -4
    Spectra, 24.01.2022 15:16
    Арина, весь турнир мучилась вот до мучилась, а хотя была и тут близка отыграться, но было бы очень обидно за Кайю она на эту победу заслужила, теперь читается финал Эшли-Ига, но это женский теннис, не удивлюсь, если и Эшли вылетит, а Ига тем более!
    Скримбаленка, сама виновата что проиграла, уж сильно лупит
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