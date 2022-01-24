Australian Open. Стали известны все участницы 1/4 финала

В воскресенье и в понедельник состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.



Сегодня играла нижняя половина сетки, в которой и до этого было много неожиданных исходов.



Даниэль Коллинс обыграла бельгийку Элизу Мертенс и стала третьей американкой, которая вошла в топ-8 на турнире. Сразится она с 32-летней француженкой Ализе Корне, неожиданно остановившей румынку Симону Халеп.



Полька Ига Свёнтек проиграла первый сет на турнире, но все же разобралась с еще одной румынкой Сораной Кырстей. Ожидаемо не смогла дойти до финальных стадий вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая тяжело входит в сезон. Обыграла ее 36-летняя эстонка Кайа Канепи, который таким образом оформила выходы в четвертьфиналы всех турниров Grand Slam. Впервые она доходила до подобных стадий ТБШ еще 14 лет назад.

Australian Open. 1/8 финала

Нижняя часть сетки

Даниэль Коллинс [27] – Элиза Мертенс [19] – 4:6, 6:4, 6:4

Ализе Корне – Симона Халеп [14] – 6:4, 3:6, 6:4

Ига Свёнтек [7] – Сорана Кырстя – 5:7, 6:3, 6:3

Кайя Канепи – Арина Соболенко [2] – 5:7, 6:2, 7:6(7)

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Эшли Барти [1] – Джессика Пегула [21]

Барбора Крейчикова [4] – Мэдисон Киз

Нижняя часть сетки

Даниэль Коллинс [27] – Ализе Корне

Ига Свёнтек [7] – Кайя Канепи