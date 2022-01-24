В матче 22-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Эльче» со счетом 2:2.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдер Милитао (Реал Мадрид).
|82'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лука Модрич (Реал Мадрид).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эльче).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Бойе (Эльче).
Источник — MEGOGO
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