22-й тур
Реал Мадрид
2 : 2
Эльче
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Нет Лунина - нет победы. Реал с трудом спас ничью в матче Ла Лиги

2022 год мадридская команда начала неудачно

  • 23.01.2022 19:14
  • 2264 просмотра
  • 6 комментариев
Нет Лунина - нет победы. Реал с трудом спас ничью в матче Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» в матче чемпионата Испании сыграл в тяжелую ничью 2:2 с «Эльче». Хозяевам пришлось отыгрываться с 0:2. Мадридская команда выиграла лишь раз в трех турах Ла Лиги в этом году.

Любопытно, что в середине недели «Реал» сумел обыграть «Эльче» в Кубке Испании.

Тогда в воротах находился Андрей Лунин, но сегодня тренер Карло Анчелотти снова доверился Тибо Куртуа. Соперник забил два гола с трех ударов в створ.

Мадридцы остаются лидером, но «Севилья» отстает лишь на 4 очка.

Чемпионат Испании. 22-й тур

Реал - Эльче 2:2
Голы: Модрич, 82 (с пен), Милитао, 90+2 - Бойе, 42, Милла, 76

Реал: Куртуа, Васкес (Иско, 79), Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос (Родриго, 64), Азар (Вальверде, 79), Винисиус, Бензема (Йович, 58)

Эльче: Бадиа, Паласиос, Верду, Гонсалес, Мойика, Гумбау, Гути, Моренте (Чавес, 24), Милла, Перес (Хосан, 88), Бойе

Источник — Sport.ua

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 23.01.2022 19:17
    +4
    Это точно , без него Реал никогда не выигрывал.
    Ссылка
    Oksana Karpevych
    Oksana Karpevych, 23.01.2022 19:19
    +2
    stopor2016, 23.01.2022 19:17
    Это точно , без него Реал никогда не выигрывал.
    Шикарний коментар То точно
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 23.01.2022 20:06
    0
    Пішов спад. Очікувано, головне щоб до матчів ЛЧ підійшли в тонусі.
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 23.01.2022 19:58
    0
    Опять Эльче, но 2 у Куртуа!
    Ссылка
    Умник
    Умник, 23.01.2022 19:40
    -1
    Спорт.юа запретите школьникам печатать статьи)))
    Ссылка
    Андрій Машко
    Андрій Машко, 23.01.2022 19:32
    -10
    З луніним пропустили б більше
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности