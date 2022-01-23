Нет Лунина - нет победы. Реал с трудом спас ничью в матче Ла Лиги

«Реал» в матче чемпионата Испании сыграл в тяжелую ничью 2:2 с «Эльче». Хозяевам пришлось отыгрываться с 0:2. Мадридская команда выиграла лишь раз в трех турах Ла Лиги в этом году.
Любопытно, что в середине недели «Реал» сумел обыграть «Эльче» в Кубке Испании.
Тогда в воротах находился Андрей Лунин, но сегодня тренер Карло Анчелотти снова доверился Тибо Куртуа. Соперник забил два гола с трех ударов в створ.
Мадридцы остаются лидером, но «Севилья» отстает лишь на 4 очка.
Чемпионат Испании. 22-й тур
Реал - Эльче 2:2
Голы: Модрич, 82 (с пен), Милитао, 90+2 - Бойе, 42, Милла, 76
Реал: Куртуа, Васкес (Иско, 79), Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос (Родриго, 64), Азар (Вальверде, 79), Винисиус, Бензема (Йович, 58)
Эльче: Бадиа, Паласиос, Верду, Гонсалес, Мойика, Гумбау, Гути, Моренте (Чавес, 24), Милла, Перес (Хосан, 88), Бойе
Источник — Sport.ua
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