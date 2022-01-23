Нет Лунина - нет победы. Реал с трудом спас ничью в матче Ла Лиги

«Реал» в матче чемпионата Испании сыграл в тяжелую ничью 2:2 с «Эльче». Хозяевам пришлось отыгрываться с 0:2. Мадридская команда выиграла лишь раз в трех турах Ла Лиги в этом году.

Любопытно, что в середине недели «Реал» сумел обыграть «Эльче» в Кубке Испании.

Тогда в воротах находился Андрей Лунин, но сегодня тренер Карло Анчелотти снова доверился Тибо Куртуа. Соперник забил два гола с трех ударов в створ.

Мадридцы остаются лидером, но «Севилья» отстает лишь на 4 очка.

Чемпионат Испании. 22-й тур

Реал - Эльче 2:2

Голы: Модрич, 82 (с пен), Милитао, 90+2 - Бойе, 42, Милла, 76

Реал: Куртуа, Васкес (Иско, 79), Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Модрич, Кроос (Родриго, 64), Азар (Вальверде, 79), Винисиус, Бензема (Йович, 58)

Эльче: Бадиа, Паласиос, Верду, Гонсалес, Мойика, Гумбау, Гути, Моренте (Чавес, 24), Милла, Перес (Хосан, 88), Бойе