22-й тур
Реал Мадрид
2 : 2
Эльче
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игра з с Эльче была изначально проиграна»

Главный тренер «Реала» высказался о матче

  • 24.01.2022 07:34
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игра з с Эльче была изначально проиграна»
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 22-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «Эльче» со счетом 2:2.

Наставник мадридской команды Карло Анчелотти поделился мыслями.

«Эта игра была изначально проиграна, потому что в первом тайме все пошло не так. У нас было много моментов, мы пропустили два гола, но хорошо отреагировали. Обычно такие матчи проигрываются. Итоговый результат хорошо говорит о команде. При втором пропущенном мяче нам нужно было быть более компактными. Маленькие детали стоили нам двух очков. Мы недовольны, многое стоит обдумать. Если бы мы действовали точнее, то могли бы победить. Сейчас у нас будет небольшой перерыв. Во всех трех турнирах дела идут неплохо. Это то, чего мы хотели. Наступает самая важная честь сезона», - сказал Анчелотти.

Несмотря на ничью, «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании.

Источник — Marca

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