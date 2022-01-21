В воскресенье, 23 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 22-го тура чемпионата Испании, в котором местный «Реал» примет «Эльче». Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени. Рассудит встречу Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

Отметим, что среди недели команды провели между собой поединок 1/8 финала Кубка Испании. «Реал» в овертайме смог одержать победу. На гол Гонсало Верду мадридцы ответили точными ударами Иско и Эдена Азара.

«Реал» Мадрид

Команда из столицы Испании уверенно идет к своему очередному титулу. На данный момент «сливочные» имеют в своем активе 49 очков и лидируют в турнирной таблице. Они на четыре пункта опережают вторую «Севилью». Последний раз мадридцы оступались 2 января, когда уступили «Хетафе».

На прошлой неделе подопечные Карло Анчелотти выиграли Суперкубок Испании, одолев «Барселону» и «Атлетик», а на этой вышли в четвертьфинал Кубка страны. Также «королевский клуб» ждут матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, где его соперником будет «ПСЖ». Таким образом, «Реал» продолжает борьбу за все возможные трофеи и вполне может выиграть четыре титула.

В лазарете у «сливочных» продолжают находиться Марко Асенсио, Мариано Диас и Дани Карвахаль. Все они не примут участие в этой игре.

«Эльче»

«Бело-зеленые» среди недели имели хорошую возможность сотворить сенсацию и выбить «Реал» из Кубка Испании, но немного не выдержали и дважды пропустили в большинстве, покинув турнир. Что касается чемпионата страны, то тут «Эльче» идет на пятнадцатом месте. В активе команды Франсиско 22 очка и она только на пять пунктов опережает зону вылета, поэтому вся борьба за выживание еще впереди. Именно это является главной задачей команды из Эльче.

Практически все игроки «Эльче» в строю. Не сыграет только травмированный вратарь Кико Касилья. Также под вопросом выход на поле Педро Бигаса.

История встреч

Соперники провели между собой 50 матчей. Однозначное преимущество на стороне «Реала», который выиграл 33 поединка. 11 раз команды сыграли вничью, а еще 6 игр завершились победами «Эльче».

В первом круге «Реал» на выезде минимально одолел «Эльче» благодару дублю Винисиуса.

Ориентировочные составы

«Реал» Мадрид: Куртуа, Васкес, Менди, Алаба, Начо, Модрич, Каземиро, Кроос, Родриго, Винисиус, Бензема.

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Верду, Гонсалес, Мохина, Милья, Гумбо, Маскараль, Моренте, Перес, Карильо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.17 по линии Parimatch.

23 января, воскресенье