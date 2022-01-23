Обидчицы украинок не впечатлили. Бадоса и Азаренко проиграли в Мельбурне

На Открытом чемпионате Австралии состоялось два матча четвертого круга.
Испанка Паула Бадоса, которая оставила за бортом турнира Марту Костюк, без шансов проиграла американке Мэдисон Киз.
Не получилось борьбы и в матче белорусски Виктории Азаренко и чешки Барборы Крейчиковой. Напомним, именно Азаренко обыграла Элину Свитолину в третьем круге.
Australian Open. 1/8 финала
Барбора Крейчикова [4] –
Мэдисон Киз – Паула Бадоса [8] – 6:3, 6:1
В 1/4 финала Киз и Крейчикова сойдутся в очном противостоянии.
Источник — Sport.ua
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