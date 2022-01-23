Обидчицы украинок не впечатлили. Бадоса и Азаренко проиграли в Мельбурне

На Открытом чемпионате Австралии состоялось два матча четвертого круга.

Испанка Паула Бадоса, которая оставила за бортом турнира Марту Костюк, без шансов проиграла американке Мэдисон Киз.

Не получилось борьбы и в матче белорусски Виктории Азаренко и чешки Барборы Крейчиковой. Напомним, именно Азаренко обыграла Элину Свитолину в третьем круге.

Australian Open. 1/8 финала

Барбора Крейчикова [4] – Виктория Азаренко [24] – 6:2, 6:2

Мэдисон Киз – Паула Бадоса [8] – 6:3, 6:1

В 1/4 финала Киз и Крейчикова сойдутся в очном противостоянии.