Обидчицы украинок не впечатлили. Бадоса и Азаренко проиграли в Мельбурне

Мэдисон Киз и Барбора Крейчикова уверенно вышли в четвертьфинал

  • 23.01.2022 05:42
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Обидчицы украинок не впечатлили. Бадоса и Азаренко проиграли в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

На Открытом чемпионате Австралии состоялось два матча четвертого круга.

Испанка Паула Бадоса, которая оставила за бортом турнира Марту Костюк, без шансов проиграла американке Мэдисон Киз.

Не получилось борьбы и в матче белорусски Виктории Азаренко и чешки Барборы Крейчиковой. Напомним, именно Азаренко обыграла Элину Свитолину в третьем круге.

Australian Open. 1/8 финала

 Барбора Крейчикова [4] –  Виктория Азаренко [24] – 6:2, 6:2
 Мэдисон Киз –  Паула Бадоса [8] – 6:3, 6:1

В 1/4 финала Киз и Крейчикова сойдутся в очном противостоянии.

Источник — Sport.ua

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