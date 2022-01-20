Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке третьего раунда украинка встретится с Паулой Бадосой из Испании (№6 WTA). Матч состоится вторым запуском на Margaret Court Arena после встречи Паррисас-Диас – Пегула. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Бадоса
|1-й круг
|Парри (6-1 7-6) №114 WTA
|Томлянович (6-4 6-0) №43 WTA
|2-й круг
|Соррибес-Тормо (7-6 6-3) №35 WTA
|Тревизан (6-0 6-3) №111 WTA
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Мэдисон Киз (№51 WTA) или Ван Цян (№110 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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