Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 20.01.2022 14:38
  • 470 просмотров
  • 2 комментария
Марта Костюк – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В пятницу украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В поединке третьего раунда украинка встретится с Паулой Бадосой из Испании (№6 WTA). Матч состоится вторым запуском на Margaret Court Arena после встречи Паррисас-Диас – Пегула. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Костюк  Бадоса
1-й круг    Парри (6-1 7-6) №114 WTA      Томлянович (6-4 6-0) №43 WTA
2-й круг  Соррибес-Тормо (7-6 6-3) №35 WTA  Тревизан (6-0 6-3) №111 WTA

Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Мэдисон Киз (№51 WTA) или Ван Цян (№110 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 20.01.2022 14:43
    +1
    Козачка Марта! Вірю в твою добру гру! Ти все вмієш! Будьмо!
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.01.2022 15:09 (изменен)
    0
    Смотрел парный матч сегодня, у Марты нестабильно проходила подача. В таком матче каждый брейк, будет на вес золота, а то Пауло умеет стабильно подавать, может спокойно по одному брейк сделать и удержать. Хочется вспомнить РГ, где Марта обыграла другую испанку Мугурусу
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