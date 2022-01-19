Привет, подружка. Костюк вышла в третий круг Australian Open на Бадосу

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) выиграла еще один матч в рамках Открытого чемпионата Австралии.
В поединке второго раунда украинка одолела Сару Соррибес-Тормо из Испании (№35 WTA).
Australian Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 7:6(5), 6:3
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.
В следующем раунде Костюк сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA), с которой поддерживает дружеские отношения.
Источник — Sport.ua
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А фінальна пісня українців - За Україну, за її волю... це просто, до сліз на очах
Чи дозріла дівчина до чогось більшого, ніж повторення свого рекорду на АО, побачимо післязавтра. Ясно, що Бадоса буде беззаперечною фавориткою того поєдинку, але боротися з нею можна. Центральний корт чекає на Марту!
Не сподобалися вже звичні нам уривки в стилі «я не можу», психи і небажання концентруватися в перших 3х геймах.
Так само до мінусів запишу подачу (в другому сеті). Це шо за вкидання м’яча замість першої подачі було? 120 км/год
Хто пояснить? Спека? Втома? Не розумію.
Браво за ультрафокус в другій половині кожного з сетів, за рішучість в атаці, за підготовку до завершального удару, за виходи до сітки (хоч відсоток виграних виходів і не ідеальний).
Сподіваюсь, Бадосі буде не легше в 3му колі, ніж минулого року Швьонтек на РГ в матчі з Мартою.
Многая літа!
Також вболівальники українські супер, думаю на Марту це приємно впливає!
Не сподобалися вже звичні нам уривки в стилі «я не можу», психи і небажання концентруватися в перших 3х геймах.
Так само до мінусів запишу подачу (в другому сеті). Це шо за вкидання м’яча замість першої подачі було? 120 км/год
Хто пояснить? Спека? Втома? Не розумію.
Браво за ультрафокус в другій половині кожного з сетів, за рішучість в атаці, за підготовку до завершального удару, за виходи до сітки (хоч відсоток виграних виходів і не ідеальний).
Сподіваюсь, Бадосі буде не легше в 3му колі, ніж минулого року Швьонтек на РГ в матчі з Мартою.
Многая літа!
п.с. Я думала, що цей матч затягнеться довше, ніж Еліни
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