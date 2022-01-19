Привет, подружка. Костюк вышла в третий круг Australian Open на Бадосу

Марта одержала непростую победу над Сарой Соррибес-Тормо из Испании

  • 19.01.2022 04:02
  • 671 просмотр
  • 14 комментариев
Привет, подружка. Костюк вышла в третий круг Australian Open на Бадосу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) выиграла еще один матч в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
В поединке второго раунда украинка одолела Сару Соррибес-Тормо из Испании (№35 WTA). 
 
Australian Open. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 7:6(5), 6:3
 
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила.

В следующем раунде Костюк сразится против Паулы Бадосы (№6 WTA), с которой поддерживает дружеские отношения.


 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 19.01.2022 04:13
    +6
    Честь і хвала вболівальникам Марти за цей перфоменс. Для Костюк дуже важливо мати таку підтримку.
    А фінальна пісня українців - За Україну, за її волю... це просто, до сліз на очах
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    olya403
    online
    olya403, 19.01.2022 04:20
    +5
    ці вболівальники - друзі Марти ще з часів переможного юніорського турніру. Вони і тоді її підтримували і досі дружать. Фінальна пісня - це щось особливе
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    said Andre
    said Andre, 19.01.2022 04:06 (изменен)
    +5
    Марту с победой и удачи в дальнейшем.
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    Spectra
    Spectra, 19.01.2022 04:18
    +4
    Браво Марта! Можно замахнуться на что-то большее, но если не получится она все равно молодец, у нее все впереди
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    winner2012
    winner2012, 19.01.2022 04:06
    +4
    Первый сет был огонь! 3:0, 3:3, 5:3, 5:5, и всё таки Марта перевернула игру!
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 19.01.2022 04:13
    +3
    Скільки б у статі Марти сьогодні не було невимушених, вона все одно молодець. Тому що проти суперниці, яка настільки накручує м'ячі, за умов сильного вітру було б важко атакувати будь-кому. А від захисту у іспанки не виграти. Марта змогла впоратися, хоч було дуже важко, але обійшлося майже без психів. Мабуть, це найголовніший момент.
    Чи дозріла дівчина до чогось більшого, ніж повторення свого рекорду на АО, побачимо післязавтра. Ясно, що Бадоса буде беззаперечною фавориткою того поєдинку, але боротися з нею можна. Центральний корт чекає на Марту!
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    Oleksandr Taktaiev
    online
    Oleksandr Taktaiev, 19.01.2022 04:19
    +2
    Тверда четвірка за матч.
    Не сподобалися вже звичні нам уривки в стилі «я не можу», психи і небажання концентруватися в перших 3х геймах.
    Так само до мінусів запишу подачу (в другому сеті). Це шо за вкидання м’яча замість першої подачі було? 120 км/год
    Хто пояснить? Спека? Втома? Не розумію.
    Браво за ультрафокус в другій половині кожного з сетів, за рішучість в атаці, за підготовку до завершального удару, за виходи до сітки (хоч відсоток виграних виходів і не ідеальний).
    Сподіваюсь, Бадосі буде не легше в 3му колі, ніж минулого року Швьонтек на РГ в матчі з Мартою.
    Многая літа!
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    Arctic
    online
    Arctic, 19.01.2022 04:13
    +2
    Марта молодець, боролась!
    Також вболівальники українські супер, думаю на Марту це приємно впливає!
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    adidas77
    online
    adidas77, 19.01.2022 04:25
    +1
    olya403, 19.01.2022 04:20
    ці вболівальники - друзі Марти ще з часів переможного юніорського турніру. Вони і тоді її підтримували і досі дружать. Фінальна пісня - це щось особливе
    Це була справжня насолода, слухати наших вболівальників!
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    olya403
    online
    olya403, 19.01.2022 04:22
    +1
    Oleksandr Taktaiev, 19.01.2022 04:19
    Тверда четвірка за матч.
    Не сподобалися вже звичні нам уривки в стилі «я не можу», психи і небажання концентруватися в перших 3х геймах.
    Так само до мінусів запишу подачу (в другому сеті). Це шо за вкидання м’яча замість першої подачі було? 120 км/год
    Хто пояснить? Спека? Втома? Не розумію.
    Браво за ультрафокус в другій половині кожного з сетів, за рішучість в атаці, за підготовку до завершального удару, за виходи до сітки (хоч відсоток виграних виходів і не ідеальний).
    Сподіваюсь, Бадосі буде не легше в 3му колі, ніж минулого року Швьонтек на РГ в матчі з Мартою.
    Многая літа!
    Стосовно подачі. Вітер сильний, перша звична мало проходила, тому, мабуть, Марта вирішила не ризикувати
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    kollekciy
    online
    kollekciy, 19.01.2022 04:20
    +1
    Сьогодні нарешті повернулася, давно забута, атакуюча Марта. Показала справжній хардовий теніс. Але до цього її змусила суперниця, яка як Еліна в кращі часи, тягла все і без помилок. Треба було іти на над ризик, і таки сьогодні в Марти полетіло. Шкода, що далі Бадоса, ще дуже сильна вона зараз, а в Марти, ще й подачі хорошої так і немає. Але буде видно як з подругою гратиме.
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    olya403
    online
    olya403, 19.01.2022 04:13
    +1
    Молодчинка Марта! Крім початку першого сету, звісно. Чудово, що перемогла в двох сетах.
    п.с. Я думала, що цей матч затягнеться довше, ніж Еліни
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    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!
    Даяна, навчись приймати першу подачу!!!, 19.01.2022 04:10
    +1
    Молодець Марта! Займеться сієстою раніше ніж Світоліна. Так тримати!!!
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    Spectra
    Spectra, 19.01.2022 04:24
    0
    И нас ждём бомба матч подружек, я думаю кто бы не выиграл они все равно обнимутся!
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