Марта Костюк – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч 3-го круга Aus Open

​21 января украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В матче третьего круга 19-летняя украинка сразится с шестой ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании.



Встреча пройдет на арене Маргарет Корт вторым запуском и ориентировочно начнется в 03:30 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 90 рейтинговых очков и около 87 тысяч долларов в дополнение $130 тыс, которые уже заработаны. Костюк и Бадоса в прошлом году проиграли в Мельбурне уже в первом круге, поэтому все пойдет в плюс. Испанка до этого года выиграла всего один матч в основе австралийского мейджора, у украинки таких было два.



Соперница



О Бадосе до прошлого года многие что-то слышали, но никто ее не воспринимал, как теннисистку высокого уровня. По юниорам она взяла Ролан Гаррос в 2015-м, еще три титула в одиночке, а также один в паре. Была даже восьмой ракеткой. Хорошие данные для старта, но во взрослой карьере не все было так гладко.



Первые пару лет прогресс был небольшой, сезон-2019 она завершила на 97-й позиции. И только после большой карантинной паузы, связанной с началом пандемии коронавируса, начала стремительно прогрессировать. Основные успехи пришли в прошлом году. Сначала был выигран небольшой грунтовый турнир в Белграде, после чего удалось взять титул в Индиан-Уэллсе, который проводили осенью. Также был полуфинал в Мадриде, четвертьфинал уже взрослого Ролан Гаррос и восьмое место по итогам года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

В текущем сезоне испанка добыла третий титул WTA на кортах Сиднея, чем подтвердила свой высокий уровень. К слову, в октябре 2019-го она еще катала 25-тысячники в Японии, иногда прогресс в теннисе бывает довольно быстрым и неожиданным.

Путь на турнире

Стадия Костюк Бадоса 1-й круг Парри (6-1 7-6) №114 WTA Томлянович (6-4 6-0) №43 WTA 2-й круг Соррибес-Тормо (7-6 6-3) №35 WTA Тревизан (6-0 6-3) №111 WTA

Встречи между собой



Три года назад, когда Марта занимала 116-ю позицию в мировой классификации, а Паула – 141-ю, теннисистки встречались на кортах Мельбурна в рамках финала квалификации. Марта вела в первом сете с брейком, потом имела три сетбола на приеме, но довела до тай-брейка, где уступила. Во второй партии испанка выиграла намного легче (6-3).



Также стоит отметить, что девушки поддерживают дружеские отношения. В прошлом году они вместе летели в Австралию, вместе заразились коронавирусом и выступили на турнире соответственно.



Прогноз



Бадоса стала открытием прошлого сезона, одной из самых прогрессирующих теннисисток Тура. На ее счету было шесть побед над соперницами из топ-10, в этом году она добавила еще одну, обыграв в финале Сиднея Крейчикову. И хотя на Итоговый-2021 сил уже не хватило, в этом сезоне пока что семь побед в семи матчах.



Марта сейчас находится в неплохой форме и точно имеет какие-то шансы на победу, хотя всем ясно, что фаворитка не она. В предыдущем круге была добыта победа над очень неудобной соперницей, Костюк моментами показала отличный теннис в самых неблагоприятных условиях. Бадоса, конечно, сейчас на высоте, но не очень ясна ситуация с ее травмой бедра. Это один из дополнительных факторов, которые могут повлиять на исход матча.

Прогноз Sport.ua: победа Бадосы в двух сетах