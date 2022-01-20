Марта Костюк – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч 3-го круга Aus Open

Пятая попытка украинки обыграть соперницу из первой десятки мирового рейтинга

  • 20.01.2022 22:40
  • 955 просмотров
  • 6 комментариев
Марта Костюк – Паула Бадоса. Прогноз и анонс на матч 3-го круга Aus Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

​21 января украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В матче третьего круга 19-летняя украинка сразится с шестой ракеткой мира Паулой Бадосой из Испании.
 
Встреча пройдет на арене Маргарет Корт вторым запуском и ориентировочно начнется в 03:30 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 90 рейтинговых очков и около 87 тысяч долларов в дополнение $130 тыс, которые уже заработаны. Костюк и Бадоса в прошлом году проиграли в Мельбурне уже в первом круге, поэтому все пойдет в плюс. Испанка до этого года выиграла всего один матч в основе австралийского мейджора, у украинки таких было два.
 
Соперница
 
О Бадосе до прошлого года многие что-то слышали, но никто ее не воспринимал, как теннисистку высокого уровня. По юниорам она взяла Ролан Гаррос в 2015-м, еще три титула в одиночке, а также один в паре. Была даже восьмой ракеткой. Хорошие данные для старта, но во взрослой карьере не все было так гладко.
 
Первые пару лет прогресс был небольшой, сезон-2019 она завершила на 97-й позиции. И только после большой карантинной паузы, связанной с началом пандемии коронавируса, начала стремительно прогрессировать. Основные успехи пришли в прошлом году. Сначала был выигран небольшой грунтовый турнир в Белграде, после чего удалось взять титул в Индиан-Уэллсе, который проводили осенью. Также был полуфинал в Мадриде, четвертьфинал уже взрослого Ролан Гаррос и восьмое место по итогам года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Паула Бадоса

В текущем сезоне испанка добыла третий титул WTA на кортах Сиднея, чем подтвердила свой высокий уровень. К слову, в октябре 2019-го она еще катала 25-тысячники в Японии, иногда прогресс в теннисе бывает довольно быстрым и неожиданным.

Путь на турнире

Стадия  Костюк  Бадоса
1-й круг    Парри (6-1 7-6) №114 WTA      Томлянович (6-4 6-0) №43 WTA
2-й круг  Соррибес-Тормо (7-6 6-3) №35 WTA  Тревизан (6-0 6-3) №111 WTA

Встречи между собой
 
Три года назад, когда Марта занимала 116-ю позицию в мировой классификации, а Паула – 141-ю, теннисистки встречались на кортах Мельбурна в рамках финала квалификации. Марта вела в первом сете с брейком, потом имела три сетбола на приеме, но довела до тай-брейка, где уступила. Во второй партии испанка выиграла намного легче (6-3). 
 
Также стоит отметить, что девушки поддерживают дружеские отношения. В прошлом году они вместе летели в Австралию, вместе заразились коронавирусом и выступили на турнире соответственно.
 
Прогноз
 
Бадоса стала открытием прошлого сезона, одной из самых прогрессирующих теннисисток Тура. На ее счету было шесть побед над соперницами из топ-10, в этом году она добавила еще одну, обыграв в финале Сиднея Крейчикову. И хотя на Итоговый-2021 сил уже не хватило, в этом сезоне пока что семь побед в семи матчах. 
 
Марта сейчас находится в неплохой форме и точно имеет какие-то шансы на победу, хотя всем ясно, что фаворитка не она. В предыдущем круге была добыта победа над очень неудобной соперницей, Костюк моментами показала отличный теннис в самых неблагоприятных условиях. Бадоса, конечно, сейчас на высоте, но не очень ясна ситуация с ее травмой бедра. Это один из дополнительных факторов, которые могут повлиять на исход матча.

Прогноз Sport.ua: победа Бадосы в двух сетах

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Владимир Клепач, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 20.01.2022 23:00
    +3
    Марта заслужила уже выиграть соперника из топ-10 тут ещё соперник с травмой, можно замотать в трёх сетах
    Ссылка
    Oksana Karpevych
    online
    Oksana Karpevych, 20.01.2022 22:56
    +3
    Успіхів Мартуні Чекаємо у четвертому колі
    Ссылка
    Misha-101
    online
    Misha-101, 20.01.2022 22:47
    +3
    Чтобы стать лучше, надо побеждать у лучших. Удачи Марта
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.01.2022 23:11
    +1
    А sports.ua мог бы рискнуть и сделать прогноз, что Марта выиграет в трёх сетах, короче посмотрим, осталось ждать немного.
    Ссылка
    BadMan
    BadMan, 20.01.2022 23:04
    +1
    Вангую.
    Один сет виграє 100%.
    Тому будуть шанси на загальний успіх.
    Вдачі,Марта!!!
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    ona_proigraet
    ona_proigraet, 20.01.2022 22:53
    -5
    обидно будет для Марты проиграть подружке, но. Вообще ,без шансов для Марты
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