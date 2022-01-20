Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке третьего раунда украинка встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси (№25 WTA). Матч состоится первым запуском на Rod Laver Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Азаренко 1-й круг Ферро (6-1 7-6) №101 WTA Удварди (6-3 6-1) №95 WTA 2-й круг Тан (6-3 5-7 5-1 отказ) №107 WTA Тайхман (6-1 6-2) №34 WTA

Ранее теннисистки сыграли четыре матча, украинка все проиграла.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№4 WTA) или Алены Остапенко (№27 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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