Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 20.01.2022 14:16
  • 1209 просмотров
  • 4 комментария
Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В пятницу украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В поединке третьего раунда украинка встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси (№25 WTA). Матч состоится первым запуском на Rod Laver Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Свитолина  Азаренко
1-й круг   Ферро (6-1 7-6) №101 WTA    Удварди (6-3 6-1) №95 WTA
2-й круг  Тан (6-3 5-7 5-1 отказ) №107 WTA   Тайхман (6-1 6-2) №34 WTA

Ранее теннисистки сыграли четыре матча, украинка все проиграла.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№4 WTA) или Алены Остапенко (№27 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 20.01.2022 14:48
    +3
    Вся надія на нову команду еліни! Чи достукаються вони зі своїми новими ідеями до еліни? Вона все вміє! Треба одна! Перемога! Одна на нас усіх! Будьмо!
    Ссылка
    Andrey_1992
    online
    Andrey_1992, 20.01.2022 14:43
    +3
    дивні коефіцієнти, я б сказав шанси 50/50, це ж не Сабаленка?
    Ссылка
    Spectra
    Spectra, 20.01.2022 15:05 (изменен)
    +2
    Рано или поздно Эля, должна выиграть у Вики, а то какие-то странные матчи проигрывает, сначало в Риме ведёт в решающем сете 5-2, после чего проигрывает 5 геймов подряд, а прошлый матч вообще кошмар Вика корчится от боли, но выигрывает! Где Элина должна выиграть, если не на шлеме?
    Ссылка
    grifon.
    online
    grifon., 20.01.2022 15:16
    0
    якщо не зараз перемагати, то коли тоді?
    Ссылка
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