Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке третьего раунда украинка встретится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси (№25 WTA). Матч состоится первым запуском на Rod Laver Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Азаренко
|1-й круг
|Ферро (6-1 7-6) №101 WTA
|Удварди (6-3 6-1) №95 WTA
|2-й круг
|Тан (6-3 5-7 5-1 отказ) №107 WTA
|Тайхман (6-1 6-2) №34 WTA
Ранее теннисистки сыграли четыре матча, украинка все проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой (№4 WTA) или Алены Остапенко (№27 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.