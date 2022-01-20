Элина Свитолина – Виктория Азаренко. Прогноз и анонс на матч 3-го круга AO

21 января первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В матче третьего круга 27-летняя украинка сразится с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси (№25 WTA).



Встреча пройдет на арене Рода Лейвера и начнется в 02:00 по Киеву. Награда за победу в матче составляет 90 рейтинговых очков и около 87 тысяч долларов в дополнение $130 тыс, которые уже заработаны. Свитолина на этом турнире защищает 240 очков за четвертый круг образца 2021 года. Азаренко в прошлом году проиграла в первом раунде, поэтому уже в плюсе.



Украинка ранее семь раз играла в третьем круге австралийского мейджора, выиграв всего трижды. Ее будущая соперница провела десять матчей на этой стадии, восемь последних завершала победами. Но стоит отметить, что последний раз Виктории это удавалось шесть лет назад. В 2016-м была уничтожена 18-летняя Наоми Осака (6-1, 6-1).



Соперница

Азаренко уже 32 года, но она все еще является очень грозной силой в теннисном мире. Почти десять лет назад она впервые примерила теннисную корону и продержалась в статусе лидера мирового рейтинга 19 недель. В 2013 она снова стала первой ракеткой, на этот ей раз удалось возглавлять мировую классификацию еще больше – 32 недели. Суммарный показатель Виктории (51) является 12-м в истории. Из ныне играющих теннисисток больше только у Серены Уильямс (319), Эшли Барти (87) и Симоны Халеп (64).

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Что касается главных достижений Азаренко, то ее обе победы на мейджорах состоялись именно в Мельбурне. Здесь были взяты трофеи в 2012-м и 2013-м, также стоит отметить еще три выхода в четвертьфиналы. На еще одном хардовом ТБШ Виктория трижды играла в финальном матче, но всякий раз проигрывала. На других покрытиях таких весомых достижений у нее нет. Суммарно у представительницы Беларуси 33 трофея WTA, 10 из которых уровня нынешних WTA 1000. Чего только стоит последовательный выигрыш турниров в Индиан-Уэллс и Майами в 2016-м. В декабре того же года у нее родился сын Лео, а уже через год теннисистке пришлось судиться с отцом мальчика ​Билли Маккигом за опеку над ребенком. Пока этот вопрос решался, Азаренко нельзя было покидать территорию США, из-за чего она пропускала соревнования.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Азаренко 1-й круг Ферро (6-1 7-6) №101 WTA Удварди (6-3 6-1) №95 WTA 2-й круг Тан (6-3 5-7 5-1 отказ) №107 WTA Тайхман (6-1 6-2) №34 WTA

Матчи между собой



Теннисистки встречались четыре раза, украинка проиграла все матчи. И если первые два состоялись еще в далеком 2015 году, когда Элины только начинала подбираться к элите тенниса, то в двух последних украинка была уже в своем топовом статусе. Наверняка оба матча хорошо запомнились украинским болельщика. Первый состоялся в Риме в 2019-м, и его дважды прерывали из-за дождя. Тогда это пошло на пользу Азаренко, которая проиграла первую партию и после пауз смогла отыграться во второй. В третьем сете Элина вела 5:2, имела матчбол, но ошиблась у сетки. В целом, Виктория в той партии сделала пять брейков подряд и победила. Последний матч состоятся в Дохе в прошлом сезоне и получился он очень странным. Азаренко страдала от боли в спине, но Элина ничего не могла сделать на своей подаче и взяла всего пять геймов за матч. Но как мы узнали чуть позже, в это время у украинки решались чуть более важные жизненные вопросы.



Прогноз



Азаренко, конечно, не так хороша, как была на пике и не может постоянно находиться в отличной форме, чтобы вернуться в первую десятку. Но в начале сезона на харде это топовый игрок, выиграть у которого могут единицы. Как бы нам не хотелось, в нынешней форме Свитолина не входит в их число. К большому сожалению, Элине сейчас нечем обыгрывать Викторию. В некоторых компонентах игры она еще, может быть, и не хуже, но в большинстве уступает. В предыдущем матче Азаренко перманентно наказывала Тайхман на приеме второй подачи, заходя в корт и максимально глубоко возвращая мяч сопернице в ноги. Что-то подобное стоит ожидать и в матче с украинкой. Брейков будет много.



Перед турниром практически все сошлись во мнении, что с таким началом сезона третий круг станет для Элины тем достижение, за которое можно поставить удовлетворительную оценку. Если удастся пройти Азаренко – это уже будет небольшой подвиг. Но даже если и не удастся, то ничего страшного не случится. Подождем несколько месяцев и посмотрим, будет ли прогресс с новой командой. Пока его не видно, но не все сразу.



Прогноз Sport.ua: победа Азаренко в двух сетах