Соперница не смогла доиграть. Свитолина – в третьем круге Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке второго раунда украинка переиграла Армони Тан (№107 WTA). Француженка снялась при счете 1:5 в третьем сете.



Australian Open. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Армони Тан (Франция) – 6:3, 5:7, 5:1 (отказ)



Это была первая встреча теннисисток. Элина в шестой раз подряд пробилась в третий круг Australian Open.



В следующем раунде Свитолина сразится против Виктории Азаренко из Беларуси (№25 WTA).