Соперница не смогла доиграть. Свитолина – в третьем круге Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке второго раунда украинка переиграла Армони Тан (№107 WTA). Француженка снялась при счете 1:5 в третьем сете.
Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Армони Тан (Франция) – 6:3, 5:7, 5:1 (отказ)
Это была первая встреча теннисисток. Элина в шестой раз подряд пробилась в третий круг Australian Open.
В следующем раунде Свитолина сразится против Виктории Азаренко из Беларуси (№25 WTA).
Источник — Sport.ua
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