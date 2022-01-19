Соперница не смогла доиграть. Свитолина – в третьем круге Australian Open

Дальше Элина будет сражаться против экс-первой ракетки мира

  • 19.01.2022 04:19
  • 210 просмотров
  • 2 комментария
Соперница не смогла доиграть. Свитолина – в третьем круге Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) продолжает побеждать на Открытом чемпионате Австралии.
 
В поединке второго раунда украинка переиграла Армони Тан (№107 WTA). Француженка снялась при счете 1:5 в третьем сете.
 
Australian Open. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Армони Тан (Франция) – 6:3, 5:7, 5:1 (отказ)
 
Это была первая встреча теннисисток. Элина в шестой раз подряд пробилась в третий круг Australian Open.
 
В следующем раунде Свитолина сразится против Виктории Азаренко из Беларуси (№25 WTA).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 19.01.2022 04:21 (изменен)
    +3
    Слишком печальная ситуация перед Азаренко, которая ещё для нее неудобная, но это женский теннис, может случится все что угодно, тем более есть день и подумать на своих ошибках, для нас больше ничего не остаётся, как только верить!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 19.01.2022 04:25
    0
    Не знаю, що сказати про Еліну. Перемога є, а гри все так же немає. Все ті ж звичні помилки, особливо у сітки, неподача на другий сет і його програш. Так це ж абсолютний ноунейм на тій половині корту. Навіть не хочеться думати, що з нею зробить Азаренка.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности