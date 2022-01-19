Партнерша Надежды Киченок анонсировала завершение карьеры

Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза из Индии объявила, что в этом году завершит карьеру.



По словам спортсменки, она не уверена, что даже доиграет сезон. 35-летняя теннисистка призналась, что ее организм уже не может выдерживать нагрузок, повысилась травматичность. Также непросто путешествовать по миру с трехлетним ребенком. В связи с этим утрачивает мотивация и нет удовольствия от процесса.

Мирза является победительницей трех Больших шлемов в паре и трех – в миксте. За карьеру она выиграла 43 парных титула.



Сегодня она вместе с Надеждой Киченок проиграла в первом круге Australian Open.