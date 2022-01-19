Партнерша Надежды Киченок анонсировала завершение карьеры

Саня Мирза из Индии пока не знает, доиграет ли сезон до конца

  • 19.01.2022 20:29
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Партнерша Надежды Киченок анонсировала завершение карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Саня Мирза

Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза из Индии объявила, что в этом году завершит карьеру. 
 
По словам спортсменки, она не уверена, что даже доиграет сезон. 35-летняя теннисистка призналась, что ее организм уже не может выдерживать нагрузок, повысилась травматичность. Также непросто путешествовать по миру с трехлетним ребенком. В связи с этим утрачивает мотивация и нет удовольствия от процесса.

Мирза является победительницей трех Больших шлемов в паре и трех – в миксте. За карьеру она выиграла 43 парных титула. 
 
Сегодня она вместе с Надеждой Киченок проиграла в первом круге Australian Open.

Источник — ESPN

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