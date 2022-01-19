Киченок уступила в первом круге Australian Open

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
В поединке первого раунда украинка с Саней Мирзой из Индии уступила словенскому дуэту Кайя Юван / Тамара Зиданшек. Словенки победили в двух сетах.
Australian Open. Парный разряд. Первый круг
Надежда Киченок / Саня Мирза – Кайя Юван / Тамара Зиданшек – 4:6, 6:7 (5:7)
Ранее украинка Марта Костюк вышла в третий круг одиночного разряда.
Источник — Sport.ua
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