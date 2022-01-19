Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я плачу деньги. Но это не самое главное»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, как работает над трансферами вместе со спортивным директором клуба Евгением Красниковым.
«Евгений Красников не спит и не дремлет? Да лучше бы он спал и дремал (смеется). Потому что не спит он, и не сплю я вместе с ним.
Это трансферная работа селекционной службы Евгения Красникова. Я тут малую роль исполняю. Я плачу деньги, но это не самое главное. Главное — найти тех, кто действительно принесет нам успех, радость болельщикам. На это и нацелена наша с Красниковым работа», — рассказал Ярославский.
Зимой «Металлист» подписал Паулиньо, Поблете, Чидомере и Мурзу.
Источник — Футбол 1/2/3
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Нету титулов чтобы посчитать, только и остается чтобы считать бабло барина да в ножки ему кланяться фу, это ж над так себя неуважать
ents она уже не знает что придумать.
Или ты уже не так уверен ?
Как бы ты не мечтал, ни Черик , ни тем более Металлист, не будут сливать вам матчи
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Смешно как донецкий бот подмазывается к Металлисту
Готов на 100 баксов поспорить, после первого отбора очков Металлистом у шахтёра, этот подмыватель бабок, будет визжать « ВаЗбудИте делА про ДагАврнякис , Металл - в первую лигу»
И про гугл переводчик забудет
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Для нас куда важнее, что Металлист вас, автобусников, е==ть будет как только можно.
ents она уже не знает что придумать.
Или ты уже не так уверен ?
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