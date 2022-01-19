Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я плачу деньги. Но это не самое главное»

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, как работает над трансферами вместе со спортивным директором клуба Евгением Красниковым.

«Евгений Красников не спит и не дремлет? Да лучше бы он спал и дремал (смеется). Потому что не спит он, и не сплю я вместе с ним.

Это трансферная работа селекционной службы Евгения Красникова. Я тут малую роль исполняю. Я плачу деньги, но это не самое главное. Главное — найти тех, кто действительно принесет нам успех, радость болельщикам. На это и нацелена наша с Красниковым работа», — рассказал Ярославский.

Зимой «Металлист» подписал Паулиньо, Поблете, Чидомере и Мурзу.