Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я плачу деньги. Но это не самое главное»

Президент «Металлиста» рассказал о трансферной политике харьковского клуба

  • 19.01.2022 14:02
  • 2279 просмотров
  • 55 комментариев
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Я плачу деньги. Но это не самое главное»
© ФК Металлист. Александр Ярославский

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, как работает над трансферами вместе со спортивным директором клуба Евгением Красниковым.

«Евгений Красников не спит и не дремлет? Да лучше бы он спал и дремал (смеется). Потому что не спит он, и не сплю я вместе с ним.

Это трансферная работа селекционной службы Евгения Красникова. Я тут малую роль исполняю. Я плачу деньги, но это не самое главное. Главное — найти тех, кто действительно принесет нам успех, радость болельщикам. На это и нацелена наша с Красниковым работа», — рассказал Ярославский.

Зимой «Металлист» подписал Паулиньо, Поблете, Чидомере и Мурзу.

Источник — Футбол 1/2/3

(23 голоса)

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Комментарии
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    zzg77
    online
    zzg77, 19.01.2022 14:36
    +4
    Много шума из ничего! Не спят по ночам, тратят кучу денег, строят новый клуб. Ну и что с того? Построите, тогда и увидим результат ваших недосыпаний!!!
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    No name
    No name, 19.01.2022 14:24
    +3
    Leg҉e҉nd҉a, 19.01.2022 14:18
    Давай расскажи про себя и про своё имя котрого нет у тебя говномес
    Я так понял по теме тебе, клоуну, ответить нечего
    Нету титулов чтобы посчитать, только и остается чтобы считать бабло барина да в ножки ему кланяться фу, это ж над так себя неуважать
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    No name
    No name, 19.01.2022 14:15
    +3
    Leg҉e҉nd҉a, 19.01.2022 14:10
    бело-голубые уже на горшке в ожидании своего краха
    Давай, расскажи про титулы металлиста клоун
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    _Mad_крот_
    online
    _Mad_крот_, 19.01.2022 15:17
    +1
    Aleks04, 19.01.2022 15:09
    Пока ты горишь, пул Динамо-Днепр-Заря самый влиятельный в Украине
    Какой Днепр ,в Упл есть такой клуб в Упл есть СК Днепр 1 ,или тот Днепр который играет в любительской лиге на какой-то район Днепропетровска
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    Stardeck84
    online
    Stardeck84, 19.01.2022 15:15
    +1
    Спорт директор - Папа Гуйе, если че)
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    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 15:08
    +1
    _Mad_крот_, 19.01.2022 15:06
    https://sport.ua/news/570668-sem-glavnyh-transferov-upl-pryamo-seychas#comm
    ents она уже не знает что придумать.
    Ссылка
    _Mad_крот_
    online
    _Mad_крот_, 19.01.2022 15:06
    +1
    Face Control, 19.01.2022 15:06
    Это как раз их уровень.
    Ссылка
    _Mad_крот_
    online
    _Mad_крот_, 19.01.2022 15:06
    +1
    said Andre, 19.01.2022 15:03
    Если шахтер не купит двух игроков за 15 лямов каждый не быть им чемпионами.
    Махновец ,зачем ты строчишь с разных аккаунтов
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 15:06
    +1
    _Mad_крот_, 19.01.2022 15:05
    Так и будет ,а со следующего сезона дынамо будет радоваться бронзе если не 4 месту и лиге конференций
    Это как раз их уровень.
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    Leg҉e҉nd҉a
    Leg҉e҉nd҉a, 19.01.2022 15:03
    +1
    Funny______Cat, 19.01.2022 14:57
    Конечно, если ты так уверен в своих словах, почему бы не заработать ?
    Или ты уже не так уверен ?
    Холоп ,так ты готов поставить на мусоров 5000 грн ?
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    Leg҉e҉nd҉a
    Leg҉e҉nd҉a, 19.01.2022 14:53
    +1
    Віталій Ткачук, 19.01.2022 14:52
    А може все таки колоради? Конкуренти на стимуляцію суддів намальвуються. 
    Холоп ,ты чьих будешь ?
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    Leg҉e҉nd҉a
    Leg҉e҉nd҉a, 19.01.2022 14:49
    +1
    Funny______Cat, 19.01.2022 14:45
    Сколько ты готов поставить на победу Металлиста в первом матче с Динамо ? 500 баксов готов ?
    Фанья,а ты готов поставить хотябы 5000 гривен на то что мусора станут чемпионами в этом сезоне ?Или ты не веришь в свой мусор
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 14:42 (изменен)
    +1
    Funny______Cat, 19.01.2022 14:36
    Вадо - ваш брат это Мариуполь
    Как бы ты не мечтал, ни Черик , ни тем более Металлист, не будут сливать вам матчи
    ——
    Смешно как донецкий бот подмазывается к Металлисту
    Готов на 100 баксов поспорить, после первого отбора очков Металлистом у шахтёра, этот подмыватель бабок, будет визжать « ВаЗбудИте делА про ДагАврнякис , Металл - в первую лигу»
    И про гугл переводчик забудет
    Как бы ты не мечтал, ни Черик , ни тем более Металлист, не будут сливать вам матчи
    ———————————————
    Для нас куда важнее, что Металлист вас, автобусников, е==ть будет как только можно.
    Ссылка
    _Mad_крот_
    online
    _Mad_крот_, 19.01.2022 15:18
    0
    Face Control, 19.01.2022 15:08
    https://sport.ua/news/570668-sem-glavnyh-transferov-upl-pryamo-seychas#comm
    ents она уже не знает что придумать.
    Ссылка
    Frank Pider
    Frank Pider, 19.01.2022 15:14
    0
    Face Control, 19.01.2022 15:06
    Это как раз их уровень.
    Да, думаю Динамо будет на 2-3 месте
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    _Mad_крот_
    online
    _Mad_крот_, 19.01.2022 15:05
    0
    Злий Глобинець, 19.01.2022 15:03
    Можно и так. Вообще нам главное обойти киприотов по количеству чемпионских титулов.
    Так и будет ,а со следующего сезона дынамо будет радоваться бронзе если не 4 месту и лиге конференций
    Ссылка
    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 19.01.2022 15:04
    0
    Злий Глобинець, 19.01.2022 14:59
    Металл ещё в этом сезоне должен брать кубок и играть в группе ЛК. А Шахта естественно, чемпионство.
    ВаДо, у тебя гугл переводчик отклеился , сейчас тебя ВоВчик, бурбас будет на 0 умножать
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    Funny______Cat
    online
    Funny______Cat, 19.01.2022 15:03
    0
    Face Control, 19.01.2022 14:59
    Я уверен в том, что Металлист вас, автобусников, будет д=ать, а ставки я никогда не делаю, только если по фану.
    Ясно , мечтай дальше
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 14:59
    0
    Funny______Cat, 19.01.2022 14:57
    Конечно, если ты так уверен в своих словах, почему бы не заработать ?
    Или ты уже не так уверен ?
    Я уверен в том, что Металлист вас, автобусников, будет д=ать, а ставки я никогда не делаю, только если по фану.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 14:49
    0
    aleks8-48, 19.01.2022 14:48
    Бренд "Днепр" понятен-это город-миллионник по середине которого протекает великая одноименная украинская река...Название каждой украинской команды имеет какой-то смысл. А что такое бренд "Металлист"? Какое отношение он имеет к одному из лучших городов Украины и к Украине вообще,где металлургия просто отрасль промышленности, и тем более к Ярославскому? Не хочу обидеть харьковчан,но думаю,что команда такого города должна иметь более звучное название. Была же команда "Харьков",есть Харьковчнка...
    А где сейчас Днэпр?
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