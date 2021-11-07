Обалденный новичок. Металлист подписал перспективного бразильского вингера

Харьковский «Металлист» усилился 23-летним бразильским вингером Паулиньо Бойя.
Бойя вскоре прилетит в Харьков и после решения всех официальных вопросов будет представлен болельщикам.
Воспитанник «Сан-Паулу» в последнее время выступал в аренде за «Жувентуде» и был стабильным игроком основного состава.
13 ноября в перерыве матча с «Прикарпатьем» президент «Металлиста» Александр Ярославский представит бразильского новичка харьковской публике.
Напомним, ранее два легионера «Металлиста» восстановились после травм.
Источник — ФК Металлист
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