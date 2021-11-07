Обалденный новичок. Металлист подписал перспективного бразильского вингера

Александр Ярославский лично представит Паулиньо Бойя в качестве футболиста харьковчан

  • 07.11.2021 16:39
  • 3163 просмотра
  • 5 комментариев
Обалденный новичок. Металлист подписал перспективного бразильского вингера
© ФК Металлист Харьков. Паулиньо Бойя

Харьковский «Металлист» усилился 23-летним бразильским вингером Паулиньо Бойя.

Бойя вскоре прилетит в Харьков и после решения всех официальных вопросов будет представлен болельщикам.

Воспитанник «Сан-Паулу» в последнее время выступал в аренде за «Жувентуде» и был стабильным игроком основного состава.

13 ноября в перерыве матча с «Прикарпатьем» президент «Металлиста» Александр Ярославский представит бразильского новичка харьковской публике.

Напомним, ранее два легионера «Металлиста» восстановились после травм.

Источник — ФК Металлист

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 07.11.2021 16:56
    +3
    Всё писец шахтеру и дк.😆
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 07.11.2021 16:50
    +2
    В чому полягає його "неймовірність"?
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    Calm
    online
    Calm, 07.11.2021 16:40
    +2
    Ждём-с
    Ссылка
    gajvir
    online
    gajvir, 07.11.2021 16:54
    +1
    Robert Monroe, 07.11.2021 16:50
    В чому полягає його "неймовірність"?
    Неймовірність в тому, що гравця якого ганяють по орендах по 2 лігах Португалії та Бразилії, який нарешті перший сезон заграв за одного з аутсайдерів чемпіонату Бразилії, подати як суперзірку ))))))
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 07.11.2021 16:48
    0
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