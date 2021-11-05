Два легионера Металлиста восстановились после травм

В матче с «Ужгородом» тренерский штаб «Металлиста» сможет рассчитывать на полузащитника Фареса Балули и нападающего Брайана Риаскоса.

26-летний Балули не доиграл поединок предыдущего тура с «Альянсом» из-за повреждения колена, а 27-летний Риаскос и вовсе пропустил тот матч из-за травмы голеностопа.

После 16 туров Первой лиги «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков «Кривбасс». Начало воскресного матча в Ужгороде в 14:15.