Два легионера Металлиста восстановились после травм

В матче с «Ужгородом» тренерский штаб «Металлиста» сможет рассчитывать на полузащитника Фареса Балули и нападающего Брайана Риаскоса.
26-летний Балули не доиграл поединок предыдущего тура с «Альянсом» из-за повреждения колена, а 27-летний Риаскос и вовсе пропустил тот матч из-за травмы голеностопа.
После 16 туров Первой лиги «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков «Кривбасс». Начало воскресного матча в Ужгороде в 14:15.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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