Металлист подписал украинца с нигерийскими корнями

Нападающий Алекс Чидомере сменил «Оболонь» на «Металлист». 19-летний украинец с нигерийскими корнями подписал контракт с харьковским клубом.
Чидомере с лета 2019 года был в системе «Оболони», играл за вторую и первую команды «пивоваров».
В текущем сезоне Первой лиги провел 2 матча. На днях футболист и киевский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Напомним, накануне Нового года из «Оболони» в «Металлист» перебрался левый полузащитник Артур Мурза.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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