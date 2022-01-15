Металлист подписал украинца с нигерийскими корнями

Алекс Чидомере продолжит карьеру в харьковском клубе

  • 15.01.2022 12:19
  • 2784 просмотра
  • 1 комментарий
Металлист подписал украинца с нигерийскими корнями
© ФК Оболонь. Алекс Чидомере

Нападающий Алекс Чидомере сменил «Оболонь» на «Металлист». 19-летний украинец с нигерийскими корнями подписал контракт с харьковским клубом.

Чидомере с лета 2019 года был в системе «Оболони», играл за вторую и первую команды «пивоваров».

В текущем сезоне Первой лиги провел 2 матча. На днях футболист и киевский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, накануне Нового года из «Оболони» в «Металлист» перебрался левый полузащитник Артур Мурза.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
    online
    sashaddd25 Саша (металлолом сдали на ..., 15.01.2022 12:53
    +2
    Ну посмотрим что покажет на поле если выпустят ))
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