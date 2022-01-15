Металлист подписал украинца с нигерийскими корнями

Нападающий Алекс Чидомере сменил «Оболонь» на «Металлист». 19-летний украинец с нигерийскими корнями подписал контракт с харьковским клубом.

Чидомере с лета 2019 года был в системе «Оболони», играл за вторую и первую команды «пивоваров».

В текущем сезоне Первой лиги провел 2 матча. На днях футболист и киевский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Напомним, накануне Нового года из «Оболони» в «Металлист» перебрался левый полузащитник Артур Мурза.