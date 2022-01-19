Н. Киченок/Мирза – Юван/Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга парного разряда на Открытом чемпионате Австралии

  • 19.01.2022 01:52
  • 49 просмотров
  • 1 комментарий
Н. Киченок/Мирза – Юван/Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Саня Мирза и Надежда Киченок

В среду украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
 
В поединке первого раунда украинка с Саней Мирзой из Индии сразится против словенок Кайи Юван и Тамары Зиданшек. Матч состоится четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала поединка – 06:30 по Киеву.
 
Далее по сетке победительницы матча Халеп / Русе – Кристиан / Петкович.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 19.01.2022 02:00
    0
    ооо, в ком я уверен - так это в Наде Киченок. Тут безоговорочная победа!
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