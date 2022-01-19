Н. Киченок/Мирза – Юван/Зиданшек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке первого раунда украинка с Саней Мирзой из Индии сразится против словенок Кайи Юван и Тамары Зиданшек. Матч состоится четвертым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала поединка – 06:30 по Киеву.
Далее по сетке победительницы матча Халеп / Русе – Кристиан / Петкович.
Источник — Sport.ua
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