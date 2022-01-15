ФРАНКОВ: «Шевченко не сотворил чуда с этой хромой и полумертвой командой»

Журналист считает, что репутация Шевченко за время в «Дженоа» не пострадала

  • 15.01.2022 21:15
  • 1999 просмотров
  • 2 комментария
ФРАНКОВ: «Шевченко не сотворил чуда с этой хромой и полумертвой командой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал решение «Дженоа» уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера:

«Может ли Шевченко возглавить сборную Польши? Все зависит от условий, на которых его контракт сейчас был расторгнут. Дозволено ли ему работать в ближайшее время где-либо еще? Распространяется ли это ограничение только на Серию А? Просто если он устроится на работу, то, не исключено, лишится этих денег. Нет смысла гадать. Правду знает только Шевченко.

Шевченко и его штабу сейчас выплатят 20 миллионов. За что? Итальянцы, значит, платят ему зарплату за то время, что он будет работать в сборной Польше? Выглядит несколько бредово, согласитесь. Это уже, скажем так, бизнес-вопрос. По идее, если Шевченко очень заинтересован в сборной Польше, он должен был пойти на понижение неустойки.

Возьмет ли Шевченко паузу? Мне кажется, для него было бы полезнее сделать некоторый перерыв в карьере, чтобы забылась история с «Дженоа». Считаю, никто из серьезных специалистов винить Шевченко не будет. Да, он не сотворил чуда с этой откровенно хромой и полумертвой командой.

Зачем он туда пошел? Резонный вопрос. Неужели он не видел, что ничего не сделает с «Дженоа»? Начало карьеры клубного тренера. Встречал я и посимпатичнее точки отсчета. Тут дело даже не в чемпионате, не в дивизионе, а в перспективах проекта, в который ты идешь. Работы бывают разные.

Да, шансов успешно поработать в «Дженоа» у Шевченко не было изначально. Эта команда была обречена. Честно говоря, не представляю, каким трактором можно было вытащить этого бегемота из болота. Если только сейчас не последуют сумасшедшие трансферы. Странно. Раз у них есть такие деньги на компенсацию Шевченко, почему же тогда не покупать игроков? Все это выглядит довольно несерьезно.

На мой взгляд, репутация Шевченко за время работы в «Дженоа», если и пострадала, то несильно. Ему могут предъявить претензии за юношеский авантюризм, но не за какой-то профессиональный ляп. Говорить о том, что он что-то развалил в этом клубе, нельзя. Шевченко уже пришел туда на руины! Ну а за что его критиковать? Серьезной неудачей был только матч со «Специей». Все остальное? Он проигрывал то, что и должен был проиграть. Его команда была объективно слабее тех соперников.

Мы не знаем, какие у Шевченко были варианты. Кроме того, сразу бросается в глаза его заточенность на итальянский футбол. Шевченко – гражданин мира. Этим все сказано. Думаю, он в дальнейшем будет нацеливаться именно на Италию. В Италии он считается культовым персонажем, владеет языком.

Можно ли себе представить его во главе киевского «Динамо»? Не знаю. Ведь пока Шевченко как клубный тренер для меня – абсолютно непонятная фигура. И «Дженоа» в этом плане добавил не очень много информации. Для того, чтобы он пришел в киевское «Динамо», Шевченко должен проявить себя на какой-то клубной работе.

Есть ли у Шевченко внутреннее табу на работу в российских клубах? Сложный вопрос. С одной стороны, он поддерживает прекрасные отношения с россиянами, с которыми знаком. И не пытается возводить какие-то политические барьеры. С другой – его слишком многое связывает с Украиной. И приход его в российский футбол вызвал бы здесь такой скандал. В общем, я отвечу так: скорее нет, чем да».

Источник — Спорт-Экспресс

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Комментарии
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    Cheng
    online
    Cheng, 15.01.2022 22:08
    +3
    После позора с походом в политику на пару с Королевской вроде поумнел - взял паузу на несколько лет и вернулся в футбол,где потихоньку начался рост. Всё было неплохо до Евро-2021 - невыразительная игра на турнире,потом какой-то мутняк с непродлением контракта,совершенно идиотский поход в Дженоа... Вот ему ещё осталось в московию съездить и совсем угробить свою репутацию - от неё и так уже руины остались.
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    SergRV
    SergRV, 15.01.2022 22:00
    -2
    Тут быстро только Санта Клаус помог бы Дженоа.
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