Когда получать трофей? Манчестер Сити минимально обыграл Челси

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Английская Премьер-лига. 22-й тур.
«Манчестер Сити» – «Челси» - 1:0
де Брюйне, 70
Алонсо, 7, Ковачич, 32
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунз, Уокер – Силва, Родри, де Брюйне (Гюндоган, 84) – Стерлинг, Грилиш, Фоден (Габриэль Жезус, 88).
«Челси»: Аррисабалага – Сарр, Тиаго Силва, Рюдигер – Алонсо (Маунт, 81), Ковачич, Канте, Аспиликуэта – Пулишич (Вернер, 69), Зийех (Хадсон-Одои, 69) – Лукаку.
Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).
Удары (в створ): 11 (6) – 4 (1)
Угловые: 9 – 1
Оффсайды: 3 – 4.
МАНЧЕСТЕР СИТИ-ЧЕЛСИ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 6°C
Александр Снитко, Sport.ua
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