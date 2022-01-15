22-й тур
Ман Сити
1 : 0
Челси
15.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Когда получать трофей? Манчестер Сити минимально обыграл Челси

Кевин де Брюйне довел отрыв «горожан» от его бывшего клуба до 13 очков

  • 15.01.2022 16:23
  • 748 просмотров
  • 1 комментарий
Когда получать трофей? Манчестер Сити минимально обыграл Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

«Манчестер Сити» – «Челси» - 1:0

 де Брюйне, 70

 Алонсо, 7, Ковачич, 32

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Канселу, Ляпорт, Стоунз, Уокер – Силва, Родри, де Брюйне (Гюндоган, 84) – Стерлинг, Грилиш, Фоден (Габриэль Жезус, 88).

«Челси»: Аррисабалага – Сарр, Тиаго Силва, Рюдигер – Алонсо (Маунт, 81), Ковачич, Канте, Аспиликуэта – Пулишич (Вернер, 69), Зийех (Хадсон-Одои, 69) – Лукаку.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 11 (6) – 4 (1)
Угловые: 9 – 1
Оффсайды: 3 – 4.

МАНЧЕСТЕР СИТИ-ЧЕЛСИ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 6°C

Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
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    yuriy_kent
    yuriy_kent, 15.01.2022 16:31
    +1
    Уж сильно беззубым был Челси. А горожане свои очки берут, и наверстать такую разницу очень сложно. По потерянным красные отстают на 8 очей(две игры в запасе). Но эти две игры еще нужно выиграть. Так что скорее всего Зинченко снова завоюет трофей.
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