В субботу, 15-го января, состоится поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 14:30.

Коллектив Хосепа Гвардиолы в нынешних реалиях находится в наилучшей форме, на фоне остальных участников чемпионата. «Горожане» не играли матчи Кубка Английской лиги посреди текущей недели, поэтому точно будут свежее своего будущего соперника. А битва предстоит очень даже солидная! Речь будет вестись напрямую о чемпионской гонке, в которой «Челси» сейчас находится явно в проигрышном положении, по сравнению с «Сити». Не спит и «Ливерпуль», поэтому очередная осечка «синих» обойдется им очень дорого.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси».