22-й тур
Ман Сити
0 : 0
Челси
15.01.2022 14:30   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Английской Премьер-лиги

  • 14.01.2022 17:21
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Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 15-го января, состоится поединок 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Этихад», начало в 14:30.

Коллектив Хосепа Гвардиолы в нынешних реалиях находится в наилучшей форме, на фоне остальных участников чемпионата. «Горожане» не играли матчи Кубка Английской лиги посреди текущей недели, поэтому точно будут свежее своего будущего соперника. А битва предстоит очень даже солидная! Речь будет вестись напрямую о чемпионской гонке, в которой «Челси» сейчас находится явно в проигрышном положении, по сравнению с «Сити». Не спит и «Ливерпуль», поэтому очередная осечка «синих» обойдется им очень дорого.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси».

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Александр Снитко, Sport.ua

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