В субботу, 15 декабря, состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Этихад», судья Крейг Поусон из Шеффилда даст стартовый свисток в 14:30 по Киеву.

Манчестер Сити

Команда Пепа Гвардиолы уверенно идет к очередному чемпионству, сметая все на своем пути. «Ман Сити» показывает абсолютно топовые показатели в защитной игре, а в атакующем потенциале по ожидаемым голам лишь немного не дотягивает до «Ливерпуля». Последний раз «горожане» теряли очки 30 октября в домашней встрече с «Кристал Пэлас» (0:2), после чего выиграли 11 матчей в чемпионате поряд.



За «Ман Сити» в субботу точно не сыграет Рияд Марез, который сейчас выступает на Кубке африканский наций. Украинец Александр Зинченко пропускал предыдущий матч своей команды из-за положительного теста на ковид, поэтому не совсем понятно, сможет ли он выйти в этой встрече. Та же ситуация и у Фила Фодена.

Челси

Лондонский клуб идет на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, но особой радости от этого болельщики не ощущают. Проблемы в игре команды Томаса Тухеля есть, хоть и не критические. В последних пяти матчах удалось выиграть все один раз, все остальные матчи завершились ничейными исходами. И если с «Эвертоном» в середине декабря откровенно не повезло выиграть, то остальные потери зачетных баллов были закономерными.



Имея десять очков отставания от МС, «синие» идут нос к носу с «Ливерпулем» и пока что опережают главного конкурента на вторую позицию на один пункт. Но на горизонте уже маячат «Вест Хэм» и «Арсенал», которые в этом сезоне не на шутку настроены войти в топ-4. Поэтому парням Тухеля нужно постараться хотя бы не проиграть в Манчестере.



В лазарете команды пребывают Бен Чилуэлл, Рис Джеймс и Трево Чалоба. Эдуар Менди уехал в сборную на КАН, у Андреаса Кристенсена коронавирус.

Прогноз на противостояние

«Манчестер Сити» без сомнения будет фаворитом предстоящего матча, несмотря на три поражения в четырех последних очных матчах против «Челси». Похоже на то, что в субботу не будет много забитых голов, поэтому кроме победы МС можно взять и ТМ2.5.

Ориентировочные составы

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Жезус, Силва, Стерлинг.

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Силва, Рюдигер, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Хаверц, Маунт, Лукаку.

15 декабря, суббота