Катерина БАЙНДЛ: «Ни разу не видела следующую соперницу»

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) прокомментировала свою победу в стартовом матче в квалификации Australian Open, в котором она обыграла американку Грэйс Мин.



«Это был первый для меня матч в сезоне. После перерыва всегда трудно начинать турнир, а если еще это и первая игра в сезоне – трудно вдвойне. Я бы сказала, что матч был не совсем стабильный, не идеальный абсолютно, но я рада тому, что справилась, переборола и смогла завершить в свою пользу эту встречу и выиграть.



Где проходила моя предсезонная подготовка? В Белграде. В моей команде ничего не изменилось. Я все так же работаю с тренером Кристофером Касом, а мой тренер по физической подготовке – это мой муж Михаэль Байндл.



По поводу следующего моего матча против Элины Аванесян, то я вообще не знаю соперницу, ни разу не видела как играет, ни разу не встречала. Я так понимаю, что мой тренер смотрел ее матч параллельно. Мы обсудим с ним все дистанционно, но и по ходу матча я тоже буду ориентироваться», – сказала украинка.