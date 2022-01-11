Катерина БАЙНДЛ: «Ни разу не видела следующую соперницу»

Украинская теннисистка – о выходе в полуфинал квалификации Australian Open

  • 11.01.2022 18:10
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Катерина БАЙНДЛ: «Ни разу не видела следующую соперницу»
© Claudio Gärtner. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) прокомментировала свою победу в стартовом матче в квалификации Australian Open, в котором она обыграла американку Грэйс Мин.
 
«Это был первый для меня матч в сезоне. После перерыва всегда трудно начинать турнир, а если еще это и первая игра в сезоне – трудно вдвойне. Я бы сказала, что матч был не совсем стабильный, не идеальный абсолютно, но я рада тому, что справилась, переборола и смогла завершить в свою пользу эту встречу и выиграть.
 
Где проходила моя предсезонная подготовка? В Белграде. В моей команде ничего не изменилось. Я все так же работаю с тренером Кристофером Касом, а мой тренер по физической подготовке – это мой муж Михаэль Байндл.
 
По поводу следующего моего матча против Элины Аванесян, то я вообще не знаю соперницу, ни разу не видела как играет, ни разу не встречала. Я так понимаю, что мой тренер смотрел ее матч параллельно. Мы обсудим с ним все дистанционно, но и по ходу матча я тоже буду ориентироваться», – сказала украинка.

Источник — Большой теннис Украины

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