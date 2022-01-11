Сидней. Молчанов проиграл на старте парного турнира

34-летний украинский теннисист Денис Молчанов в паре с 30-летним белорусом Андреем Василевским завершил выступление в парном турнире в Сиднее.
В первом круге украинско-белорусский дуэт в двух сетах проиграл чешско-польской паре Иржи Веселы/Шимон Вальков.
Мельбурн. Первый круг
Денис Молчанов / Андрей Василевский – Иржи Веселы / Шимон Вальков – 6:4, 6:7, 8:10
Напомним, ранее Молчанов проиграл в полуфинале парного турнира в Мельбурне.
Источник — Sport.ua
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