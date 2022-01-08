Мельбурн. Молчанов проиграл в полуфинале парного турнира

34-летний украинский теннисист Денис Молчанов в паре с 31-летним литовцем Ричардасом Беранкисом завершил выступление в парном турнире в Мельбурне.

В полуфинале украинско-литовский дуэт в двух сетах проиграл казахстанско-пакистанской паре Недовесов/Куреши.

Мельбурн. Полуфинал парного разряда

Денис Молчанов / Ричардас Беранкис – Александр Недовесов / Айсам Куреши – 2:6, 2:6

Отметим, что Молчанов и Беранкис не смогли сделать ни одного брейка, имея шесть брейк-поинтов за матч.