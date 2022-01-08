Мельбурн. Молчанов проиграл в полуфинале парного турнира

Украинец вместе с Ричардасом Беранкисом не смог выйти в финал

  • 08.01.2022 08:34
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Мельбурн. Молчанов проиграл в полуфинале парного турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний украинский теннисист Денис Молчанов в паре с 31-летним литовцем Ричардасом Беранкисом завершил выступление в парном турнире в Мельбурне.

В полуфинале украинско-литовский дуэт в двух сетах проиграл казахстанско-пакистанской паре Недовесов/Куреши.

Мельбурн. Полуфинал парного разряда
Денис Молчанов / Ричардас Беранкис – Александр Недовесов / Айсам Куреши – 2:6, 2:6

Отметим, что Молчанов и Беранкис не смогли сделать ни одного брейка, имея шесть брейк-поинтов за матч.

Источник — Sport.ua

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