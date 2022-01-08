Дубли Бензема и Винисиуса. Реал разгромил Валенсию и упрочил лидерство

Андрей Лунин оказался в запасе, бельгиец Тибо Куртуа вернулся в основу

  • 08.01.2022 23:59
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Дубли Бензема и Винисиуса. Реал разгромил Валенсию и упрочил лидерство
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 22:00 состоится матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

Мадридский клуб разгромил Валенсию и упрочил лидерство в Ла Лиге

Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в запасе, бельгиец Тибо Куртуа вернулся в стартовый состав «Реала».

Дубли оформили Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

Ла Лига. 20-й тур

Реал Мадрид – Валенсия – 4:1

Источник — Sport.ua

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