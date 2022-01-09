8 января в 22:00 состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия» (4:1).
Дубли у «галактикос» оформили Карим Бензема и Винисиус Жуниор. При этом француз забил 300-й и 301-й мяч за «Реал» во всех турнирах.
Ла Лига. 20-й тур
Реал Мадрид – Валенсия – 4:1
Голы: Бензема, 43 (пен), 88, Винисиус Жуниор, 52, 61 – Гонсалу Гедеш, 76.
Нереализованный пенальти: Гонсалу Гедеш, 76
ГОЛ! 1:0. Бензема, 43 мин (пен).
ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 52 мин.
ГОЛ! 3:0. Винисиус Жуниор, 61 мин.
ГОЛ! 3:1. Гонсалу Гедеш, 76 мин.
ГОЛ! 4:1. Бензема, 88 мин.
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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