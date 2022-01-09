20-й тур
Реал Мадрид
4 : 1
Валенсия
08.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – Валенсия – 4:1. Дубли Бензема и Винисиуса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура испанской Ла Лиги

  • 09.01.2022 00:41
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Реал – Валенсия – 4:1. Дубли Бензема и Винисиуса. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

8 января в 22:00 состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия» (4:1).

Дубли у «галактикос» оформили Карим Бензема и Винисиус Жуниор. При этом француз забил 300-й и 301-й мяч за «Реал» во всех турнирах.

Ла Лига. 20-й тур

Реал Мадрид – Валенсия – 4:1

Голы: Бензема, 43 (пен), 88, Винисиус Жуниор, 52, 61 – Гонсалу Гедеш, 76.

Нереализованный пенальти: Гонсалу Гедеш, 76

ГОЛ! 1:0. Бензема, 43 мин (пен).

ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 52 мин.

ГОЛ! 3:0. Винисиус Жуниор, 61 мин.

ГОЛ! 3:1. Гонсалу Гедеш, 76 мин.

ГОЛ! 4:1. Бензема, 88 мин.

События матча
88' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
76' ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Гуэдеш (Валенсия).
61' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
52' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
43' ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).

Источник — Sport.ua

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