8 января в 22:00 состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия» (4:1).

Дубли у «галактикос» оформили Карим Бензема и Винисиус Жуниор. При этом француз забил 300-й и 301-й мяч за «Реал» во всех турнирах.

Ла Лига. 20-й тур

Реал Мадрид – Валенсия – 4:1

Голы: Бензема, 43 (пен), 88, Винисиус Жуниор, 52, 61 – Гонсалу Гедеш, 76.

Нереализованный пенальти: Гонсалу Гедеш, 76

ГОЛ! 1:0. Бензема, 43 мин (пен).

ГОЛ! 2:0. Винисиус Жуниор, 52 мин.

ГОЛ! 3:0. Винисиус Жуниор, 61 мин.

ГОЛ! 3:1. Гонсалу Гедеш, 76 мин.

ГОЛ! 4:1. Бензема, 88 мин.