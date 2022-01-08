8 января в 22:00 состоится матч 20-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».
Украинский вратарь Андрей Лунин заявлен в запасе, бельгиец Тибо Куртуа возвращается в стартовый состав «Реала».
Видеотрансляцию матча можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Реал Мадрид – Валенсия. Лунин в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @valenciacf! @UnicajaBanco | #RealMadridValencia pic.twitter.com/6f8dfMms8X— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 8, 2022
⚽ XI INICIAL 🆚 @realmadrid#RealMadridValencia ⚪🦇#ADNVCF pic.twitter.com/IgrUVBryvK— Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022
|43'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
Источник — Sport.ua
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