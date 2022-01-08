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Валенсия
08.01.2022 22:00   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский форвард сделал прогноз на матч 20-го тура испанской Ла Лиги

  • 08.01.2022 07:10
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Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский форвард Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 20-го тура испанской Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Валенсия».

В предыдущем матче «Реал» впервые за долгое время проиграл в чемпионате Испании. Подопечные Карло Анчелотти уступили на выезде «Хетафе» (0:1). Но затем в игре Кубка Испании «Реал» на выезде оказался сильнее «Алькояно» (3:1). Кстати, в этом матче в воротах мадридцев играл украинский вратарь Андрей Лунин.

«Валенсия» в прошлом матче Примеры проиграла «Эспаньолу» (1:2), но победила в матче Кубка Короля с «Картахеной» (2:1).

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» с 46 очками идет на первом месте, «Валенсия» с 28 баллами в активе расположилась на 9-й позиции.

178 раз играли между собой эти команды. В 94 встречах победили мадридцы, в 47 играх оказались сильнее валенсийцы, еще 37 раз была зафиксирована ничья.

«Поставлю в этом матче на победу «Реала» и на то, что в поединке будет тотал голов больше 1,5», - сказал Козьбан.

Матч «Реал» Мадрид – «Валенсия» состоится 8 января. Начало встречи – в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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