Лунин наигрался. Куртуа возвращается в стартовый состав в матче с Валенсией

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе мадридского клуба на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».



Отметим, что в недавнем матче Кубка Испании место в воротах «сливочных» занимал украинский вратарь Андрей Лунин.



Перед Новым годом Куртуа сдал положительный тест на ковид, но следующие результаты были отрицательными.



В нынешнем сезоне бельгийский голкипер выходил в старте во всех матчах в чемпионата Испании.

Начало матча в 22:00 по Киеву.