Лунин наигрался. Куртуа возвращается в стартовый состав в матче с Валенсией

Бельгийский вратарь займет место в воротах мадридского клуба

  • 08.01.2022 20:37
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  • 1 комментарий
Лунин наигрался. Куртуа возвращается в стартовый состав в матче с Валенсией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе мадридского клуба на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
 
Отметим, что в недавнем матче Кубка Испании место в воротах «сливочных» занимал украинский вратарь Андрей Лунин.
 
Перед Новым годом Куртуа сдал положительный тест на ковид, но следующие результаты были отрицательными.
 
В нынешнем сезоне бельгийский голкипер выходил в старте во всех матчах в чемпионата Испании.

Начало матча в 22:00 по Киеву.

Источник — ФК Реал Мадрид

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Fragma1
    online
    Fragma1, 08.01.2022 20:46
    +3
    Через годик сыграет, бабло получает, в чем проблема...
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