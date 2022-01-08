Лунин наигрался. Куртуа возвращается в стартовый состав в матче с Валенсией

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа выйдет в стартовом составе мадридского клуба на матч 20-го тура чемпионата Испании против «Валенсии».
Отметим, что в недавнем матче Кубка Испании место в воротах «сливочных» занимал украинский вратарь Андрей Лунин.
Перед Новым годом Куртуа сдал положительный тест на ковид, но следующие результаты были отрицательными.
В нынешнем сезоне бельгийский голкипер выходил в старте во всех матчах в чемпионата Испании.
Начало матча в 22:00 по Киеву.
Источник — ФК Реал Мадрид
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