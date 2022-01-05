ЭРИКСЕН: «Люди слали мне цветы за то, что я умер на 5 минут – это мило»

Известный футболист, экс-игрок «Тоттенхэма» и «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о поддержке, которую получил после своего инцидента с остановкой сердца на чемпионате Европы – 2020.
В итоге датчанину провели операцию по установке дефибриллятора.
17 декабря «Интер» расторг контракт с Эриксеном из-за того, что по правилам Серии А не может играть с кардиовертером-дефибриллятором.
«Это было странно, потому что я не ожидал, что люди пришлют цветы, потому что я умер на пять минут. Это было необычно, но очень мило со стороны всех.
Люди до сих пор мне пишут. Я поблагодарил всех, с которыми познакомился лично, я поблагодарил врачей, моих товарищей по команде и их семьи лично.
Но все фанаты, которые отправили тысячи писем, писем и цветов, или которые приходили ко мне на улице в Италии и Дании, я благодарю их всех за поддержку, которую я получил со всего мира, которая помогла мне пройти все это», - сказал Эриксен.
Ранее Эриксен сообщил, что намерен сыграть на чемпионате мира 2022 года.
Источник — Football-Italia
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