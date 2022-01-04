Агент Эриксена: «Кристиан в форме, скоро он объявит о своих планах»

Датский хавбек может возобновить карьеру

  • 04.01.2022 11:14
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Агент Эриксена: «Кристиан в форме, скоро он объявит о своих планах»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Агент экс-полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена Мартин Шутс заявил, что футболист вскоре расскажет о своих дальнейших планах.

Напомним, 17 декабря «Интер» расторг контракт с Эриксеном из-за того, что по правилам Серии А не может играть с кардиовертером-дефибриллятором.

«Решение о расторжении контракта не имеет отношения к «Интеру». Все должны уважать правила, которые действуют уже много лет. После инцидента я уже понимал, что в Италии без вариантов и начал переговоры с адвокатами.

Кристиан — амбициозен и находится в форме. Он сам расскажет о своих планах, и произойдет это очень скоро», — сказал Шутс.

Эриксен поддерживает форму в составе «Оденсе» в Дании. Ранее сообщалось, что у него есть предложения от клубов из Англии, Дании и Нидерландов.

Источник — De Telegraaf

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