Как украинские спортсмены Новый 2022 год праздновали

Журналисты Sport.ua изучили новогодние фото звезд украинского спорта

  • 01.01.2022 15:35
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Как украинские спортсмены Новый 2022 год праздновали
© Instagram. Тарас Степаненко с семьей

Sport.ua изучил соцсети украинских спортсменов и рассказывает, как украинские звезды спорта отмечали Новый 2022 год.

Президент Украинцы Владимир Зеленский обратился к нации с новогодним поздравлением, где вспомнил про успехи украинских спортсменов в 2021 году. Участие в церемонии приняли несколько спортсменов.

В их числе: двукратный олимпийский чемпион в гребле на каноэ-одиночке Юрий Чебан, 10-кратный паралимпийский чемпион Максим Крипак олимпийский чемпион в греко-римской борьбе Жан Беленюк, победитель Рио-2016 в спортивной гимнастике Олег Верняев и другие украинские спортсмены.

Защитник Виталий Миколенко в первый день 2022 года перешел из «Динамо» в «Эвертон», и сразу же английский клуб поздравил поклонников с Новым годом на украинском языке.

Официальное поздравление от киевского «Динамо»:

Донецкий «Шахтер» также красочно поздравил болельщиков с Новым годом.

Футболисты «Шахтера» весело отмечают Новый год (листайте фото вправо).

Опорный хавбек Тарас Степаненко обратился к болельщикам «Шахтера» с теплыми словами.

Защитник «Ман Сити» Александр Зинченко празднует Новый год с супругой Владой, дочкой Евой (которой всего 5 месяцев) и бульдогами по кличкам Луи и Мия. При этом, как оказалось, футболист подхватил коронавирус.

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отдыхает в Дубае вместе с женой Роксаной и дочкой Оливией.

Экс-форвард «Динамо» Артем Милевский традиционно встречает Новый год в Минске.

Чемпион мира по боксу Александр Усик в видеообращении накануне года тигра отметил, что надо быть сначала людьми, а потом – тиграми.

Боксер Василий Ломаченко спрашивает, какой бой вы бы хотели увидеть в 2022 году.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отметил, что в 2021 году сбылась его мечта.

Для дзюдоистки Дарьи Билодид Новый год – самый любимый праздник.

Элина Свитолина с супругом Гаэлем Монфисом прибыли в Австралию на ряд теннисных турниров.

Легкоатлетка Юлия Левченко посетила балет «Щелкунчик».

Призер ОИ-2020, прыгунья в высоту Ярослава Магучих с оптимизмом смотрит в 2022 год.

См. также: как спортсмены отмечали Новый 2018 год, 2019 год, 2020 год, 2021 год

Источник — Sport.ua

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