Бондаренко может сыграть в квалификации турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) проходит в список квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде, который состоится в первую неделю нового сезона.

С основной сетки снялись Гарбинье Мугуруса, Белинда Бенчич и Алена Остапенко, их места заняли первые номера в заявке на отборочный турнир. Это позволило Бондаренко попасть в квалификацию.

Отметим, что ранее Дарья Снигур попала в квалификацию турнира в Мельбурне.