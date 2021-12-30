Бондаренко может сыграть в квалификации турнира в Аделаиде

Катерина попала в список участниц отбора

  • 30.12.2021 17:25
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  • 1 комментарий
Бондаренко может сыграть в квалификации турнира в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) проходит в список квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде, который состоится в первую неделю нового сезона.

С основной сетки снялись Гарбинье Мугуруса, Белинда Бенчич и Алена Остапенко, их места заняли первые номера в заявке на отборочный турнир. Это позволило Бондаренко попасть в квалификацию. 

Отметим, что ранее Дарья Снигур попала в квалификацию турнира в Мельбурне.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 30.12.2021 18:38
    0
    А Элина попала в посев
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