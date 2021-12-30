Бондаренко может сыграть в квалификации турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) проходит в список квалификации турнира WTA 500 в Аделаиде, который состоится в первую неделю нового сезона.
С основной сетки снялись Гарбинье Мугуруса, Белинда Бенчич и Алена Остапенко, их места заняли первые номера в заявке на отборочный турнир. Это позволило Бондаренко попасть в квалификацию.
Отметим, что ранее Дарья Снигур попала в квалификацию турнира в Мельбурне.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.