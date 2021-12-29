Снигур попала в список участников квалификации турнира WTA в Мельбурне

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№153 WTA) проходит в список квалификации турнира WTA 250 в Мельбурне, который состоится в первую неделю нового сезона.
От участия в отборочном турнире отказались несколько теннисисток, в том числе и Катерина Байндль (Козлова), что и дало Снигур возможность сразиться за выход в основу.
Отметим, что ранее Дарья попадала только в квалификацию Открытого чемпионата Австралии.
Источник — Twitter
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