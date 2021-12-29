Снигур попала в список участников квалификации турнира WTA в Мельбурне

Украинка сыграет в отборочном турнире

  • 29.12.2021 17:25
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  • 1 комментарий
Снигур попала в список участников квалификации турнира WTA в Мельбурне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№153 WTA) проходит в список квалификации турнира WTA 250  в Мельбурне, который состоится в первую неделю нового сезона.

От участия в отборочном турнире отказались несколько теннисисток, в том числе и Катерина Байндль (Козлова), что и дало Снигур возможность сразиться за выход в основу.

Отметим, что ранее Дарья попадала только в квалификацию Открытого чемпионата Австралии.

Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 29.12.2021 17:37
    +1
    Отлично! Попробует себя на турнире WTA
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