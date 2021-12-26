В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в невероятной битве на «Этихад» с девятью голами перестрелял «Лестер». Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл весь матч, но получил самую низкую оценку в своей команде.