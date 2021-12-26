В 19-м туре АПЛ «Манчестер Сити» в невероятной битве на «Этихад» с девятью голами перестрелял «Лестер». Украинец Александр Зинченко вышел с первых минут и отыграл весь матч, но получил самую низкую оценку в своей команде.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Ман Сити).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Лестер).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
|25'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рахим Стерлинг (Ман Сити).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
|14'
|ГОЛ ! С пенальти забил Рияд Марез (Ман Сити).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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