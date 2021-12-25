Манчестер Сити – Лестер. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 19-го тура Премьер-лиги Англии «Ман Сити» – «Лестер».

«В предыдущем туре «Ман Сити» с уверенным счетом 4:0 выиграл у «Ньюкасла». А до этого «горожане» победили «Вулверхэмптон» (1:0) и «Лидс» (7:0). Таким образом, команда Гвардиолы в трех матчах выиграла с общим счетом 12:0!

«Лестер» также накануне выиграл у «Ньюкасла» с аналогичным счетом 4:0. Затем «лисы» в матче Кубка лиги проиграли «Ливерпулю» в серии одиннадцатиметровых (3:3, 4:5 по пенальти).

125 раз играли между собой эти команды. В 61 матче победу одержал «Ман Сити», 33 встречи выиграл «Лестер», еще в 31 поединке была зафиксирована ничья.

Очень интересная игра чемпионата Англии. «Лестер» - хороший соперник. Но, я думаю, что «Ман Сити» в домашнем матче обыграет «лисов» и удержится вверху турнирной таблицы АПЛ», - сказал Бартулович.

Матч «Ман Сити» – «Лестер» состоится 26-го декабря. Начало встречи в 17:00.