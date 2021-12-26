ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на голевую перестрелку в матче Ман Сити – Лестер

26 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу — 6:3.
Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» – «Лестер».
Источник — Sport.ua
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У наших болел во всех голах в собственные ворота МС виноват Зина.
Странно, что у Пепа другое мнение.
При этом согласен с мнением, что это не лучший матч Зины, но и вряд ли он крайний.
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