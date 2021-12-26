ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на голевую перестрелку в матче Ман Сити – Лестер

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился впечатлениями после матча

  • 26.12.2021 21:18
  • 1025 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на голевую перестрелку в матче Ман Сити – Лестер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

26 декабря, на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали победу — 6:3.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Хосепа Гвардиолы после матча «Манчестер Сити» – «Лестер».

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    didin87
    didin87, 26.12.2021 21:30
    0
    Гвардиола- красава!
    У наших болел во всех голах в собственные ворота МС виноват Зина.
    Странно, что у Пепа другое мнение.
    При этом согласен с мнением, что это не лучший матч Зины, но и вряд ли он крайний.
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