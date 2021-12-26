Зинченко получил самую низку оценку в Ман Сити за матч с Лестером

Неудачный матч от украинского хавбека

  • 26.12.2021 19:21
  • 1790 просмотров
  • 3 комментария
Зинченко получил самую низку оценку в Ман Сити за матч с Лестером
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сегодня «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ дома обыграл «Лестер» 6:3. Украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко вышел в основе и провел на поле все 90 минут.

Однако удачным матч для Зинченко не стал. От статистического ресурса Sofascore он получил самую низкую оценку среди всех игроков стартового состава «Манчестер Сити».

Зинченко отдал 85 точных передач (93%), выиграл 1 из 4 единоборств и 2 раза позволил себя обыграть.

Источник — SofaScore

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman75zpr
    roman75zpr, 26.12.2021 19:23
    +2
    Та шо ж такое...
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    alefteev77
    alefteev77, 26.12.2021 20:00
    0
    Легенда и звезда украинского футбола опять "феерит". Парадоксально, что Зинченко считается звездой..... уровень игры нестабильный, море понтов и выделывания, высокомерность по отношению к болельщикам. Вообще удивлен, что он делает в МанСити, видимо Гвардиола только знает. Но Гвардиола себя плохо показал в Баварии. Бавария после Гвардиолы стала куда круче командой.
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    wartaan
    wartaan, 26.12.2021 20:00
    -1
    зинаида бревноленко версия 2.0
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