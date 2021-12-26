Зинченко получил самую низку оценку в Ман Сити за матч с Лестером

Сегодня «Манчестер Сити» в 19-м туре АПЛ дома обыграл «Лестер» 6:3. Украинский полузащитник «Сити» Александр Зинченко вышел в основе и провел на поле все 90 минут.

Однако удачным матч для Зинченко не стал. От статистического ресурса Sofascore он получил самую низкую оценку среди всех игроков стартового состава «Манчестер Сити».

Зинченко отдал 85 точных передач (93%), выиграл 1 из 4 единоборств и 2 раза позволил себя обыграть.