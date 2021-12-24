Экс-третья ракетка мира снялся с Australian Open

Милош Раонич пропустит турнир в Мельбурне

  • 24.12.2021 22:17
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Экс-третья ракетка мира снялся с Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Раонич

Экс-третья ракетка мира Милош Раонич пропустит Australian Open-2022. Канадец не выступит в Мельбурне из-за травмы икроножной мышцы. Из-за нее за последние 9 месяцев он провел всего один матч.

Место Раонича в основной сетке Australian Open-2022 займет Карлос Табернер. Турнир стартует 17 января.

Ранее уайлд-кард на Australian Open-2022 получил Энди Маррей.

Источник — Twitter

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