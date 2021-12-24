Экс-третья ракетка мира снялся с Australian Open

Экс-третья ракетка мира Милош Раонич пропустит Australian Open-2022. Канадец не выступит в Мельбурне из-за травмы икроножной мышцы. Из-за нее за последние 9 месяцев он провел всего один матч.
Место Раонича в основной сетке Australian Open-2022 займет Карлос Табернер. Турнир стартует 17 января.
Ранее уайлд-кард на Australian Open-2022 получил Энди Маррей.
Источник — Twitter
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