Маррей получил wild card на Australian Open, но вылет придется отложить

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей получил wild card от организаторов Australian Open-2022.

Британский теннисист пока отложил поездку в Австралии, так как у одного из членов его команды был обнаружен коронавирус после выставочного турнира в Абу-Даби. У самого теннисиста результат теста отрицательный.

Отметим, что Маррей, который сейчас занимает 134-ю строчку рейтинга, пятикратный финалист турнира. В прошлом году он пропустил австралийский сезон из-за положительного теста на коронавирус.

Турнир пройдет с 17 по 30 января.

После выставочного турнира в Абу-Даби положительные тесты на ковид уже сдали Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич и Онс Жабер.