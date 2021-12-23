Маррей получил wild card на Australian Open, но вылет придется отложить

Один из тренеров британца сдал положительный тест на коронавирус

  • 23.12.2021 19:16
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Маррей получил wild card на Australian Open, но вылет придется отложить
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей получил wild card от организаторов Australian Open-2022. 

Британский теннисист пока отложил поездку в Австралии, так как у одного из членов его команды был обнаружен коронавирус после выставочного турнира в Абу-Даби. У самого теннисиста результат теста отрицательный.  

Отметим, что Маррей, который сейчас занимает 134-ю строчку рейтинга, пятикратный финалист турнира. В прошлом году он пропустил австралийский сезон из-за положительного теста на коронавирус.

Турнир пройдет с 17 по 30 января.

После выставочного турнира в Абу-Даби положительные тесты на ковид уже сдали Рафаэль Надаль и его тренер Карлос Мойя, а также Белинда Бенчич и Онс Жабер.

Источник — Sport.ua

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