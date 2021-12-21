Не приедет на Aus Open? Олимпийская чемпионка заразилась коронавирусом

Теннисная Олимпийская чемпионка Белинда Бенчич рассказала о том, что сдала положительный тест на коронавирус и чувствует себя плохо.

Несмотря на вакцинацию, у спортсменки жар, боли и озноб. При этот Бенчич пока не отказывается от участия в Australian Open в январе.

Кроме того, стало известно, что положительный тест сдала Онс Жабер. Она написала, что у нее тяжелые симптомы.

Ранее положительный тест сдал Рафаэль Надаль.